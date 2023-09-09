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【港鐵事故】黃大仙站漏水致架空電纜有輕微火花　經修復後觀塘綫服務回復正常

社會 18:47 2023/09/09

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黃大仙站再次封閉。(湯致遠攝)

港鐵表示，觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。免費接駁巴士現時行駛石硤尾至彩虹站，途中鑽石山站可供乘客上下車，而九龍塘及樂富站只供乘客下車。

港鐵指根據過往經驗，預計需要約2小時處理此類事故。現時觀塘綫來往石硤尾至彩虹站暫停服務，來往黃埔至石硤尾站維持5分鐘一班車、來往彩虹至調景嶺站維持8分鐘一班車。

經初步檢查，港鐵發現黃大仙站1號月台往調景嶺方向的隧道頂有輕微滴水，水滴在架空電纜絕緣體上，影響供電。初步相信與前晚暴雨水浸有關，港鐵聲稱之前的檢查中並沒有發現該位置滴水。

港鐵指，至今早9時40分，一架觀塘綫列車進入黃大仙站一號月台(往調景嶺方向)時，車長留意到隧道架空電纜位置有輕微火花。調查顯示，一號月台隧道頂之前檢查未有發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後出現輕微火花。

車務控制中心與車長協調後，即時暫停觀塘綫石硤尾至彩虹站的列車 服務。經檢查及完成臨時修復，列車服務於下午1時50分回復正常。初步相信，事件與前晚暴雨有關。處理事件期間，觀塘綫石硤尾至彩虹站的 列車服務暫停，而黃埔至石硤尾站及彩虹至調景嶺站則維持服務，港鐵安排免費 接駁巴士行駛受影響路段。

為審慎起見，工程人員再次檢查黃大仙站隧道路段，並已處理其他新的滴水位置。今晚收車後，工程人員會繼續詳細檢查觀塘綫相關隧道路段。

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責任編輯：蘇文軒

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