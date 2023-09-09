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周杰倫巡唱疑意外遭困20分鐘受傷　周董所屬公司發聲明回應事件

娛樂 10:20 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

周杰倫演唱會出意外！現在於內地舉行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」的周杰倫，最近巡唱到天津站，可是想到周杰倫在昨晚（9月８日）演唱會開場疑發生事故，而且社交平台更瘋傳有關的畫面。

有傳當時舞台機關出問題，導致周杰倫被困在旋轉鐵球內20多分鐘，疑因天氣太熱加上密閉空間，好不容易脫困的他當場嘔吐、不慎摔傷腿，讓粉絲十分心疼。

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2023嘉年華世界巡迴演唱會的旋轉鐵球。

心跳突然加速

在現場粉絲上傳的影片可看到，身體有不適的周杰倫強打起精神繼續演唱會，並對台下歌迷說：「我前面的心跳非常快，有時候快到自己無法控制，我就覺得，哇，前面這些狀況，一定要好好彌補你們一下。」

而現場大營幕只有寫「請大家稍帶片刻，我們馬上重新開始」來安撫觀眾。之後周杰倫在台上表示很少在演唱會開場時突然中斷，並透露在出場前身體不舒服：「慢慢的開始，聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來，很少有這種狀況。」

為緩和氣氛，他更開玩笑說：「我不知道是因為緊張的關係還是怎麼，是來到天津太緊張了嗎？」

公司否認機械故障

但另有傳聞指，是因為他被困在旋轉鐵球像太久，出現又悶又熱的情況，令他心臟感到不舒服，而此事在媒體亦廣泛報道。

不過他所屬杰威爾音樂凌晨緊急發聲明，對傳聞作出否定，表示：「針對9月8日天津演唱會上，有媒體報導杰倫被困在鐵球裡一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。」

同時，亦有歌迷猜測實際是周杰倫的腳受傷，因演唱會有關腳部發力的舞蹈動作都取消，而開場歌曲《半獸人》、《本草綱目》也臨時改唱《說好不哭》。不過，周杰倫也加碼多唱幾首歌作彌補，以答謝歌迷體諒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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