【全城大水浸】前線員工入隧道清理水浸過肩 港鐵：感謝同事專業精神及付出

受黑色暴雨影響，全港多地出現嚴重水浸，港鐵部份車站嚴重水浸，地下行車隧道亦一度水浸，有港鐵員工入隧道清理水浸過肩，引起大批市民擔憂安全，港鐵其後發文，感謝員工專業精神及付出，亦稱在處理這類突發事件時，公司及前綫各級同事之間的默契好重要。

港鐵在其fb專頁發貼，稱受黑色暴雨影響，多處出現嚴重水浸，港鐵亦有部分車站受大雨影響，令個別鐵路綫服務需要作出調整。善後工作中，重點於多個車站緊急清理排水井堵塞、車站清理、扶手梯等設施的檢查和維修等。

帖文稱，在前晚暴雨中，觀塘綫黃大仙站附近因大量雨水急促地湧入車站，發生嚴重水浸。維修團隊需要多啲時間處理積水以及維修浸壞咗嘅鐵路設施，期望大家體諒，會盡快恢復返服務方便大家！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同時知道市民好關心維修同事的安全，特別是他們在水浸下工作的情況。港鐵指，有認真了解過，確認當時車站所有入口已裝好防水閘，確保無水再流入車站及隧道，隧道亦已隔電，才安排該組維修同事前往黃大仙站附近隧道段內清理排水井。

港鐵又稱，隧道的情況對於行車安全尤其關鍵。 過程中，同事的評估情況後，確定需要處理隧道積水情況，決定繼續清理排水井淤塞， 令隧道積水情況得以改善。

我哋感謝同事嘅專業精神。

港鐵又稱，進行善後工作時，相關團隊一直密切監察住維修情況，進行風險評估及審視維修工作可行性，過程中一直與維修人員保持聯絡。

相信同事都收到大家的關心，公司都好感謝佢哋嘅付出。喺處理呢類突發事件嗰陣，公司及前綫各級同事之間嘅默契好重要。

港鐵強調，會繼續貫徹安全為首要嘅精神，並與同事保持溝通，同時亦多謝乘客嘅體諒，同對同事安全同福祉的關心。

網上有多張相片和影片顯示，有港鐵員工有欠缺救生裝備的情況下，深入地下行車隧道「清水」，水位高至員工下巴位置，相片中港鐵員工只有頭部突出水面，市民擔憂安全。而在黃大仙站，港鐵人員昨在樓梯築成人鏈，用黑色垃圾膠袋裝走淤泥，用人手將其運上路面。

責任編輯：王明芳