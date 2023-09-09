【黑色暴雨】暴雨下停車場大水浸 　車主淘寶僅花$250元「完美自救」

▲ 暴雨下停車場大水浸 ，車主淘寶僅花$250元「完美自救」。

黑雨下，香港多處停車場嚴重水浸，眼見愛車遭受「沒頂之災」，相信不少私家車車主在此情況下均有欲哭無淚之感。不過，同樣遇到極端天氣，水淹車場的局面，內地有男車主卻竟能將愛車力保不失，原因竟是在風暴來臨前便做好準備，於淘寶平台買了一款汽車防水袋，花費更只是數百元而已。

最新影片:

綜合內媒報道，福州市一個停車場內早前因受受颱風海葵暴雨吹襲下，全個車場均大水浸，令不少私家車受到摧殘，全場只有一部事前已被巨大膠袋包好的私家車能置身事外，未有任何入水情況。該名私家車車主魏生向傳媒表示新車買入約一年，汲取了過去打風的經驗，故特地購入這種可以裝進一輛車的巨型膠袋。他又指過程其實十分簡單，就是先將車開出，再將防水袋打開鋪好，車倒回泊位，自己下車把防水袋排氣包紮便完成。

目前看起來是起了作用，整個車場估計只有我這架車完好無損。

事件曝光後，不少網民均讚賞車主聰明，稱對方為「防水界大佬」。不過亦有網民憂慮如果膠袋被尖銳的雜物刺穿，仍躲不過入水的風險。

據了解，有關防水袋價錢其實十分相宜，於淘寶搜尋「汽車防泡袋」，便會發現許多類似的產品，價錢約為120至230元人民幣（約130至250港元）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣