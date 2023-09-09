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【死神來了】遇空難困叢林兩周奇蹟存活 機師1年後再遇空難亡終年38歲

健康 11:47 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

去年空難成功叢林獨自存活2周，男機師今飛行再失事終年38歲。

去年才剛經歷墜機，惟成功於叢林中存活2星期而享負盛名的私人機師Otavio Augusto Munhoz da Silva，最近竟於巴西飛行期間再遭逢空難厄運，而且是次更不幸罹難，終年僅38歲。

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【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機　中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭

《紐約郵報》報導，Otavio Augusto Munhoz da Silva是名私人飛機的機師，他於8月28日他於日常的巴西飛行航線失事，飛機更在委內瑞拉邊境的森林墜毀。他的屍體最終於5天後，才於當地的水源附近被尋獲，已經浸水好幾天，其母親在得知兒子的死訊後表示非常痛苦。

2022年9月， da Silva也曾發生墜機意外，當時他在叢林自生自滅近2周後，被經過的船發現並獲救，飛機則在2天後被發現。當年對兒子的倖存，他的母親對此亦表示十分高興及幸運。未想到，一年之後，幸運之神卻未再眷顧死者，令人無比可惜。

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責任編輯：羅嘉欣

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