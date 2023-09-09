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【金像影帝】鄭則仕被「野生捕獲」被發現肥貓變瘦貓　Kent哥全靠賢妻支持成功減磅

娛樂 11:49 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

近年內地網上充斥大量假新聞，包括謠傳鄭則仕（Kent）離世甚至有所謂的「扶靈照」。實際上，現年72歲鄭則仕的精神奕奕，近日更被內地網民在香港「野生捕獲」，把合照放上小紅書分享，同時也把亂傳鄭則仕死訊的謠言盡破。

鄭則仕由出道起已身材肥胖，其代表作《何必有我》角色名肥貓更成為大眾對他的暱稱，其肥胖身型已成觀眾的一大記憶點，不過從近照所見，Kent哥大減磅，比以前清減不少。

《荷里活有個大老千》鄭則仕夫妻相處零容忍　Kent哥：夫妻問題最好即日解決【有片】

Kent近日被粉絲野生捕獲。

多菜少肉做運動

其實Kent哥最高峰曾重達290磅並患有糖尿病，幸他娶得賢妻，太太林燕明為了丈夫健康，細心照顧飲食，免他血糖超標。

而Kent哥把自己的食量減至7成，吃得清淡、多菜少肉，即是其中5成是蔬菜、2成是碳水化合物、3成是白肉，也會在一個星期打5日保齡球，結果成功減去約30磅，結果肚腩沒有以前巨型，臉部也較瘦了。

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娶得賢妻持家有道

林燕明較Kent哥年輕14歲，多年前也曾當演員，曾參演《老虎出更2》和《獄中龍》等電影，不過，自1991年與鄭則仕結婚後便息影專心相夫教子。

鄭則仕早年接受傳媒訪問時，公開表示十分感謝太太陪自己走過高山低谷，指早年搞公司指電影時，一度破產欠債過千萬，一家要由豪宅搬去幾百呎單位，但太太卻從未埋怨，反默默支持。

他並指，太太生活十分節儉，從不用名牌，並自己要外出長時間拍劇時，太太照顧得家庭井然有條，令他無後顧之憂地工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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