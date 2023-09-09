【新冠肺炎】關日華：BA.2.86或有免疫逃逸　今年的呼吸系統病毒「百花齊放」

▲ 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。

新冠變異病毒株BA.2.86在多國傳播，而本港過去一周的污水樣本亦首次驗出有BA.2.86病毒株。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，BA.2.86刺突蛋白有超過35個變異基因，可能會出現免疫逃逸，專家正關注會否成為主流病毒株，但他指只要市民打齊針或感染過新冠病毒，就毋須太擔心。

他今日(9日)在電台節目表示，感染BA.2.86後病徵一般是頭痛、發燒、喉痛，與其他新冠病毒株相若，如市民已打針或曾染疫，體內的T細胞仍有效對抗病毒。不過，他呼籲市民不要覺得港府未有每日公布確診數字，就不當一回事，強調無通報不代表疫情已過去，呼籲未打齊針的市民完成接種疫苗。

他又形容，今年是呼吸系統病毒「百花齊放」的一年，除了新冠病毒，流感病毒、合胞病毒、腺病毒亦繼續流行「係三疫夾擊或者好多病毒夾擊」。他指，專家正研究針對合胞病毒的疫苗，同時市民亦要注意個人衛生，身體不適就不要上班或上學。 他又指，市民過去有社交距離措施保護，缺乏呼吸道病毒的抗體，加上學校開學，都會加快病毒傳播，相信冬季將會是非常大的挑戰。

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