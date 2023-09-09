【暴雨後遺症】暴雨後家居牆身現水泡 專家分享4個黑點教家居漏水急救法

本港暴雨成災，連場大雨不少人屋內都出現滲水問題，近日有網民在Facebook發文，指單位內冷氣機下面的牆身出現水泡，向網民求助，希望有人提出解決方法找出滲水源頭。對於家居滲水急救法，專業人士就提供了以下急救大法。

連場大雨，不少人家居都出現突發性滲漏問題，有網民在Facebook群組「家居裝修分享谷」發文，大呻︰「平時打風都無事，琴日黑雨之後呢個位置卜起咗」，並上傳圖片，指大雨期間單位窗口冷氣機下面牆身出現了一個大水泡，更希望網民集益廣益，找到滲水的源頭。另有網民留言家中亦出現類似滲水情況︰「早幾日10號波，我屋企都係咁」。

早前亦有網民上載影片及相片，表示其家中出現外牆滲水情形，並表示單位租住了約一年，已將情形告知業主；除了牆身之外，發帖者家中窗框的縫隙也有出現漏水情形，並表示已一併告知業主，待對方處理。帖文引起網民熱議，有網民指家中也同樣出現外牆滲水的情形，有人更指自己用毛巾吸水也處理不了，惟有用衛生巾貼上牆身吸水，每隔一至兩小時就要更換一次。

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TOPick綜合了打風4大家居滲水黑點，永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮分享，提供以下預防家居漏水「急救大法」！

1.冷氣機與窗口玻璃間連接位

「鹿皮布」︰以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水；

垃圾膠袋︰打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

2.鋁窗窗框與牆間縫隙

防水玻璃膠︰可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元；

「鹿皮布」︰專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏；一般車行有售，3呎長「鹿皮布」約售100元。

3.抽氣扇

垃圾膠袋︰包起抽氣扇外露的機身擋雨；

繩︰固定扇葉；

關上廚房及浴室的門及窗︰阻止對流空氣轉動抽氣扇葉「撇雨」。

4.露台趟門

膠紙︰在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置；

沙包或擋板︰放置在露台與門間的位置；

確保露台去水渠暢通無阻；

綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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