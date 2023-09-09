【出乎意料】離婚驗DNA揭2歲子非親生 男子怒告前妻索償法庭判決出爐

▲ 內地男子離婚驗DNA後證實2歲兒子並非親生，即向前妻提告索賠償。(示意圖)

不少夫妻離婚時，可謂計到盡冇面畀，更不惜為錢、為啖氣對簿公堂。貴州一名男子與妻子離婚，本來2歲兒子判由父親撫養，不過男子離婚兩個月後心生懷疑，於是做DNA親子鑑定，竟發現兒子非他骨肉，由於不忿做「便宜老竇」幫別人養兒子，他將前妻告上法庭，並向對方索償精神及經濟損失等合共16萬人民幣（約17萬港元），惟法庭只判前妻向男子賠償合共2.7萬人民幣（約2.8萬港元），男子大感不滿，決定上訴。

去年3月正式離婚

綜合內地傳媒報道，41歲姓閔男子於2019年2月與何姓女子結婚，翌年5月誕下兒子，一家三口樂也融融，惟去年1月兩人感情突變，閔男在外地打工2個月後返家，親友告密指他妻子行為不檢，而他亦親耳聽到妻子在電話中與其他男人打情罵俏，兩人於去年3月正式離婚。離婚協議中，閔男獲兒子撫養權，前妻不需付撫養費，且有探望兒子的權利，而婚姻期間兩人的共同債務則由閔男負責。

最新影片推介

其實閔男離婚前已覺得兒子長得不像他，加上前妻封鎖了他的通訊軟件，令他更深信前妻一早已出軌。閔男於是在離婚2個月後做DNA親子鑑定，結果證實兒子真的非他骨肉，雖然他早有疑心，但結果出來他依然難以接受︰「2年來沒日沒夜為孩子操心，到頭來卻是幫別人養小孩」越想越氣的他於是告上法庭向前妻索償，他以前妻在婚姻期間出軌並懷孕，要求變更債權，並向她索精神損失賠償。

閔男指兩人婚姻期間共同借貸31萬人民幣（約33萬港元），毋須由他獨力承擔，並認為前妻應償還生育期間與孩子住院治療的費用14萬人民幣（約15萬港元），以及精神損失2萬人民幣（約2.2萬港元）。

前妻強調並不知情

惟前妻提出辯解，指從不知兒子非前夫所出，又指因為前夫常逼她跟他的朋友喝酒，才引致夫妻感情破裂，更強調男方要為非兒子的親生父親負責，而前夫在婚姻期間的開銷也屬法律義務。

法官最終判閔男沒有務撫養兒子，認為小孩找到生父前的生活費應由何女支付，更指何女出軌，令閔男不當地履行撫養義務並侵害其尊嚴，判何女要賠閔男1.7萬人民幣（約1.8萬港元）養育費及精神損失1萬人民幣（約1.1萬港元）。惟閔男不滿判決將上訴。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳