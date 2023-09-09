鄭艷麗飽受病魔折磨身體轉差　自揭近況無奈稱：我唔知可以撐幾耐

曾與梁朝偉在TVB劇集《俠客行》合作的鄭艷麗，90年代曾轉戰影壇拍過多齣三級片，而早已息影多年的她，在2020年6月自爆患上厭食症，體重跌至90多磅，更一度被送往深切治療部（ICU）。

可是鄭艷麗近年病情反覆，日前，她在社交平台上自揭再被病魔纏身，寫道：「我唔知可以撐幾耐」，情況令人憂慮。

她寫道：「好想過返啲正常嘅日子，啱啱嘅星期日又到過咗死去活來嘅一天，媽媽喺越南返咗嚟，星期一開始就比我食咗隻新嘅唔知咩藥，味道好似木頭一樣好難食，之後就發覺隻腳出現咗乳霜（瘀傷），我希望真係可以幫助到我啦！因為日日都要咁痛苦地渡過，我唔知我可以撐得幾耐……祝大家身邊（體）健康。」

【息影艷星】52歲鄭艷麗近況曝光 透露因病每日放工狂嘔難搵工

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曾與梁朝偉合作

鄭艷麗於1989年參加「銀河新星比賽」贏得女主角組冠軍而加入TVB，期間曾演出《俠客行》跟梁朝偉合作，但只拍過幾套劇便離巢。

後來她在電影《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》和《滅門慘案II借種》有大膽演出，亦曾拍過性感寫真，雖被指艷星，但她曾表示沒有後悔。

在2014年，她曾被傳媒拍到在快餐店做清潔工、收銀員，鄭艷麗坦承因要生活，故應徵快餐店夜更職位，負責清潔店舖。

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因病不能每天上班

可是在今年5月，鄭艷麗發文透露入了ICU，寫道：「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU呢！」

她並稱，因為身體問題不可天天上班：「所以之前做大集團嗰啲公司都唔能夠體諒我，所以會時時轉工，因為佢哋冇辦法接受到我返下工又唔返工。」

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其後，她在3月於朋友介紹到私房菜工作：「本來唔想去，因為地區比較遠，因為冇嘢做，因為唔想成日喺屋企，所以就決心去見吓，見得成功，就開始喺3月21號上班💼⋯⋯點知好景不成，四月我又中咗招，之後身體又一直咁差落去，所以只係返得11日工。」

幸鄭艷麗終於找到一間體諒其健康情況的公司，老闆娘知道更每日給她飲燉湯：「本來每日放工返屋企都會嘔，個胃又會痛得超厲害，而家都有嘔，但係至少冇胃痛，我感覺好窩心，好有溫暖，世界上真係仲有人情味嘅某啲地方，其實我係好缺乏俾人愛惜嘅，而家每日都覺得好有溫暖好有人愛惜我，所以一定要同大家分享，我諗我而家應該可以做到退休，唔使再成日轉來轉去啦！」

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