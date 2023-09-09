【魔雪奇緣】香港迪士尼《魔雪奇緣》園區11月20日開幕　還原電影系列場景

全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界，將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區隆重開幕。

香港迪士尼樂園度假區宣布，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區—— 魔雪奇緣世界，將於11月 20 日於香港迪士尼樂園度假區開幕。園區真實地還原華特迪士尼動畫製作室旗下風靡全球的《魔雪奇緣》電影系列的場景，讓遊客置身於電影感十足的阿德爾王國。

透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、獨有的文化深度、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅 遊勝地遊歷，參與盛大慶典夏雪節及暢玩遊樂設施如魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇，投入前所未有「first time in forever」的奇妙體驗。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示:「魔雪奇緣世界將於11月20日全球首度登場於香港迪士尼樂園度假區，標誌著樂園擴建計劃令人振奮的里程碑。《魔雪奇緣》這個受歡迎的迪士尼品牌將提升香港迪士尼樂園在全球的影響力，我們興奮期待賓客可以親身遊覽阿德爾，展開奇妙的探索旅程。」

Disney旗下電視台節目率先介紹更多園區嘅畫面

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