【生命勇士】港爸抗癌2年病逝　不捨妻女臨終勸世：有咩都趁早做

▲ 好爸爸抗癌2年病逝。

人生往往是難以預料！一名港爸於2021年證實患上肺癌後，便於社交平台寫下抗癌日記，將他的治療心路歷程，與家人逸事一一紀錄。雖然生前積極抗癌，但天不從人願，他最終於上周六（2日）在家人的陪伴下，安然離世，終年41歲。家人同日亦將其生前所寫的最後一篇文章公開，內容除了是對妻女種種寄掛外，更慨嘆人生無常。

在人生最幸福感到圓滿和光明的時候 一個計時炸彈突然出現，將原有的人生計劃一掃而空...

一直於Facebook專頁「肺癌爸爸抗癌日記」記錄生活點滴的譚爸爸，於2021年5月18日因咳出血絲而求醫，最終證證實患上四期肺癌且已擴散。直到上周六（2日）他終不敵病魔離世，他的妻子將訃文於網上公開後，更貼上丈夫生前最後一篇文章。

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文章內容大約指譚爸爸前半生生活十分刻苦，「6歲開始要煮飯做家務 15歲就出來打工 18歲做地盤 搵朝唔得晚 成日拖糧」，不過，他未有氣餒，反而難奮向上，令生活漸入佳境，「最終入到大公司， 跟住買樓買車，結婚生小朋友 」。未料到一個肺癌，令他的人生頓失預艋。

他又感嘆香港醫療制度大有問題，「好在小弟有買到一份小小的家庭醫療保險，先可勉強捱到2年」；又苦呻自己一向不煙不酒，又無家族史，卻依然患上基因突變型肺癌，深感世事無常，亦因此勸告網民:

生命有時會俾你想像既短好多, 記住 人生得一次 活在當下 人一世物一世 有咩都 趁早做! 做d自己開心的事!

文末，心繫妻女的他亦呼希望大眾日後可以多向她們提供協助。又交待專頁將由妻子接手，並鄭重向大家道別：

最後請大家珍重！不要為我太難過，小弟先走一步！後會無期。在此感激不盡，祝福各位身體健康！

譚太接受TOPick訪問時指，表示自己身為家庭主婦多年，兩幼女分別只有4歲及8歲，因此過去身為家中經濟支柱的丈夫一直對她們十分擔心。但她指自己一定會好好照顧女兒們。她又讚揚丈夫生前十分勤奮，由地盤工，通過苦讀夜校，最終成為電工，成功考入大公司，增加收入；而且十分有打算，臨終前已預先錄下女兒們每年的生日祝福影片，影片可以一直播到18歲。問及目前經濟情況，譚太指目前正是用積蓄，故不排除稍後時間會找社福機構幫助。

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責任編輯：羅嘉欣