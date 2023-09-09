【高齡產婦】兒子長大就業不需操心 59歲媽媽高齡誕雙胞胎女嬰

湖北宜昌市一名59歲林姓婦人，去年通過試管嬰兒成功受孕，上月成功誕下雙胞胎女嬰。目前產婦已出院回家。新生嬰不僅乖巧，身體發育也很正常。

綜合内地《中新網》等媒體報道，高齡媽媽林女士已退休多年，見到醫學進步、内地全面放開兩孩政策，亦覺得自己身體體質不錯，加上大兒子已在外地工作不需要操心，故萌生生二胎想法。她和丈夫商量後，便到北京找專家諮詢、調理，直至達到可懷孕條件。

去年12月，林女士通過試管嬰兒成功受孕。懷孕前期，林女士的身體狀況良好，隨著宮內胎兒的發育，林女士在孕晚期出現心慌、雙下肢水腫。

今年8月中旬，林女士產檢時，醫生考慮到她屬於超高齡產婦，建議住院進一步檢查。同月22日，妊娠38週的林女士在當地醫院剖腹產，順利誕下雙胞胎女嬰，分別重5斤1兩和5斤4兩。目前，林女士和孩子已出院回家。回家後，新生嬰不僅乖巧，身體發育也很正常。

林女士主診醫生稱，女性的年齡大於35周歲的孕婦就屬於高齡產婦，大齡女性備孕要調整生活方式，健康飲食、規律鍛煉、平衡心態、盡量維持正常體重，定期做孕期檢查，有問題及時與醫生溝通。

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