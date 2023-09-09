【奪命車禍】國泰城外撞斃機管局外判清潔工　貨車司機涉危駕被捕

警方正調查今日（9日）凌晨在機場發生的一宗致命交通意外，意外中一名55歲男子死亡。



凌晨約4時10分，一名44歲男子駕駛一輛中型貨車沿機場路往駿運路交匯處方向行駛，當駛至觀景路8號對開時，據報懷疑收掣不及撞向停泊在上址的一輛特別用途車輛及正在上址進行道路清潔工程的該名55歲男子。人員趕赴現場，該名55歲男子被困在兩車之間，他身體多處嚴重受傷，現場被證實死亡。

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該名中型貨車司機報稱不適，清醒被送往北大嶼山醫院治理。他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電咁36611348與調查人員聯絡。



警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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