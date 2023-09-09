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【新聞之花】觀眾看不到鏡頭後的林婷婷　綁馬尾踢拖落災區採訪散發仙氣【多圖】

娛樂 14:48 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

香港在9月7日遇上世紀暴雨，當中黃大仙為重災區之一，黃大仙站嚴重雨水倒灌如激流、黃大仙中心北館變水池等畫面在網上廣傳，而在龍翔道被困港女緊抱消防員展現燦爛笑容畫面，更成為熱話。

各電視分別派出多位記者到現場採訪，當中Now TV記者張曼琳站在如「瀑布」的樓梯級現場報道受災情況，臨危不亂獲讚表現超專業。

而且早前颱風蘇拉襲港，TVB記者翟睿敏「紮晒馬」做直播，可是畫面背後的男童卻輕鬆走過，由此翟睿敏被指「做多咗」，並被網民指相比下張曼琳表現出色，更開玩笑指她功力深厚下盤夠穩。

【黑色暴雨】受困港女緊抱消防員成熱話　Kylie被指是獲救港女發文解釋

Now TV記者張曼琳被讚下盤夠穩。

綁馬尾踢拖清純可愛

不過，近年最具人氣的新聞之花林婷婷（Jacky）為TVB新聞爭回面子，她昨日（9月8日）有被派往黃大仙採訪，獲網民指表現淡定，加上有甜美靚樣優勢，指她充滿仙氣。

另外，林婷婷也在個人IG以Story方式，上載多名工人及工程師完成黃大仙港鐵站清理工作後，滿身泥濘行出車站的短片。

同時，更有人網民拍到林婷婷在街上報道前為拍攝作準備的情況，穿短裙的她身穿黃色雨衣、著人字拖，正專注地低頭用手機，網民留言大讚綁馬尾的林婷婷夠清純可愛，更笑指：「點解佢唔參加香港小姐？」。

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女神級學霸

事實林婷婷已成不少觀眾心目中的女神，她也不時在個人IG上載靚相滿足粉絲，甚至會派福利，比如她曾於IG分享身穿運動服展露小蠻腰的影片，大晒Fit爆身材。

林婷婷自2019年開始加入TVB，報道新聞外還負責專題報道，包括教育、科技、文化等議題。她曾負責的難民模特兒故事更獲Asiavision 2021《卓越新聞報導獎》。

除職場上表現出色，兩文三語俱佳的林婷婷亦是學霸一名，當年入讀香港中文大學英文系修讀教育文憑的她，以學業成績和綜合能力出眾獲全額政府獎學金。在去年，於香港大學獲得文學及文化研究碩士學位。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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