【KO失眠】30歲工程師失眠近月　醫生揭2大生活習慣肇禍

▲ 30歲工程師失眠近月，醫生揭2大生活習慣肇禍。

失眠是不少都市人常見通病，但原來成因可能與我們平日生活習慣有關！台灣有一名30多歲工程師近1個月均備受失眠的困擾，他於是迫不得已去求醫。醫生與他聊天後，發現男子原來一直有2大影響入睡的習慣，包括長期沒曬到太陽，以及睡前猛滑手機。

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台灣身心科醫師陳長聖在《醫師好辣》節目中指出，該名失眠嚴重的工程師，求醫時「氣色真的很差」，於是特意了解其工作生活，繼而發現對方公司在宿舍與廠房有一條地下通道，他每天起床就從地下道走到廠房，下班再循原路走回宿舍，長時間都沒曬到太陽光，嚴重影響其生理時鐘。除此之外，男子睡前亦會猛滑手機，當螢幕藍光進入體內，令他的褪黑激素分泌失常。

最後陳長聖表示其後遂呼籲患者「睡前1小時」不要滑手機或使用任何3C產品，並搭配藥物幫助他入眠。另外，也提醒他每天早上7至9點出門接收陽光，並強調「防曬跟曬陽光不衝突」，只要眼睛接觸到陽光就算數。過了3、4個月後，男子再覆診時，已表示「醫生，我藥越吃越少了！」透露目前睡眠狀態很不錯，終於擺脫失眠。

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責任編輯：羅嘉欣