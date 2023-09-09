  • 26°C
香港時間 : 2023909日 (週六) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中獎下場】打工仔買彩票贏逾億獎金 9年後現況曝光令人唏噓

親子 18:07 2023/09/09

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

中彩票、贏巨額獎金相信是不少人的終極願望，不過，並非人人都因為突然致富而過得風調雨順，反而有些人更因為天降橫財惹禍。英國一名在玻璃公司工作的男子，曾與友人合買彩票贏得2259萬英鎊（約2.2億港元），各自分到1,100萬英鎊（約1.1億港元），但男子現況是︰「我中了1,100萬英鎊獎金...... 但已重回昔日的工作」，他用獎金買房買車及做生意，但最後差不多花光所有，被打回原形從操故業，更深深明白金錢買不到感情。

根據《每日郵報》報道，今年61歲的馬克（Mark Gardiner）於1995年和友人保羅（Paul Maddison）買彩票，之後兩人將獎金平分，他個人得到1,100萬英鎊（約1.1億港元），突然發達的他變成大花筒，一口氣買下2個足球俱樂部、度假屋及遊艇，又用200萬英鎊（約1,955萬港元）投資公司。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】早餐食白粥炒麵易致血糖飆升　營養師教揀醒神早餐KO疲倦

與妻子及朋友鬧翻

可惜非做生意材料的他，投資變成了滑鐵盧︰「這些俱樂部永遠不會賺錢，儘管我投入了資金，但沒有人願意提供幫助」，此外他更在同一條街為幾名好友買房子，希望大家住得近可以更親近，但自從馬克投資失利，他完全體會到人情冷暖，不但被好友背叛，2004年亦與第4任妻子分開，為此他要聘請倫敦頂級律師來處理離婚問題，更發誓不再結婚。

馬克很快將獎金揮霍殆盡，現在他要重回昔日的玻璃公司工作，一如以往負責新窗戶的測量和訂單。但他依然用當年中獎的幸運數字來買彩券，希望可以創造第2次奇蹟，更揚言若再次中獎，會做出不一樣的決定。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

 

相關文章

【逆境自強】90後護士裸辭為讀研究碩士　送外賣幫補學費冀能長遠幫人
13:48 2023/05/29
【逆境自強】90後護士裸辭為讀研究碩士　送外賣幫補學費冀能長遠幫人
【健康飲食】 註冊營養師精制定美味健康餐 最啱減磅增肌素食者
11:31 2023/08/12
【健康飲食】 註冊營養師精制定美味健康餐 最啱減磅增肌素食者
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】
12:21 2023/08/30
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】

你可能感興趣

【逆境自強】90後護士裸辭為讀研究碩士　送外賣幫補學費冀能長遠幫人
13:48 2023/05/29
【逆境自強】90後護士裸辭為讀研究碩士　送外賣幫補學費冀能長遠幫人
【健康飲食】 註冊營養師精制定美味健康餐 最啱減磅增肌素食者
11:31 2023/08/12
【健康飲食】 註冊營養師精制定美味健康餐 最啱減磅增肌素食者
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】
12:21 2023/08/30
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】
家庭教育 網絡熱話 英國 英鎊

最高瀏覽

【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
11:39 2023/09/08
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到
17:39 2023/09/06
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到
【轉換跑道】潘蔚林辭任主播做老師作育英才　中大新聞才子颱風紮馬最經典
18:17 2023/09/07
【轉換跑道】潘蔚林辭任主播做老師作育英才　中大新聞才子颱風紮馬最經典