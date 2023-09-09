【中獎下場】打工仔買彩票贏逾億獎金 9年後現況曝光令人唏噓

中彩票、贏巨額獎金相信是不少人的終極願望，不過，並非人人都因為突然致富而過得風調雨順，反而有些人更因為天降橫財惹禍。英國一名在玻璃公司工作的男子，曾與友人合買彩票贏得2259萬英鎊（約2.2億港元），各自分到1,100萬英鎊（約1.1億港元），但男子現況是︰「我中了1,100萬英鎊獎金...... 但已重回昔日的工作」，他用獎金買房買車及做生意，但最後差不多花光所有，被打回原形從操故業，更深深明白金錢買不到感情。

根據《每日郵報》報道，今年61歲的馬克（Mark Gardiner）於1995年和友人保羅（Paul Maddison）買彩票，之後兩人將獎金平分，他個人得到1,100萬英鎊（約1.1億港元），突然發達的他變成大花筒，一口氣買下2個足球俱樂部、度假屋及遊艇，又用200萬英鎊（約1,955萬港元）投資公司。

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與妻子及朋友鬧翻

可惜非做生意材料的他，投資變成了滑鐵盧︰「這些俱樂部永遠不會賺錢，儘管我投入了資金，但沒有人願意提供幫助」，此外他更在同一條街為幾名好友買房子，希望大家住得近可以更親近，但自從馬克投資失利，他完全體會到人情冷暖，不但被好友背叛，2004年亦與第4任妻子分開，為此他要聘請倫敦頂級律師來處理離婚問題，更發誓不再結婚。

馬克很快將獎金揮霍殆盡，現在他要重回昔日的玻璃公司工作，一如以往負責新窗戶的測量和訂單。但他依然用當年中獎的幸運數字來買彩券，希望可以創造第2次奇蹟，更揚言若再次中獎，會做出不一樣的決定。

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