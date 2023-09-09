【肺部病變】女子胸悶2年驚見肺部病變　醫生: 長期吸動物排泄物所致

▲ 胸悶2年女子驚見肺部病變，醫生揭長期吸動物排泄物所致。

小心鄰居養寵物會影響自己！台灣有70歲女子因長達2年有胸悶、胸痛，呼吸困難等症狀，於是到醫院照X光，繼而發現患上過敏性肺炎。醫生其後向老婦了解其生活，懷疑是因她長期吸入鄰居所飼養的鴿子排泄物所致，他更警告，過敏性肺炎一旦拖延，長期會演變成肺部纖維化，危及生命。

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烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科醫師許人文表示，根據女病人胸部X光及電腦斷層掃描檢查，發現她的兩側肺葉裡密佈著黑白相間的拼布狀陰影，懷疑出現肺部病變。他於是詢問老婦平日的才令生活，得知她鄰近的鄰居多年養鴿，令她長期吸入鴿子排泄物。醫生估計鴿子排泄物，是一種動物性的過敏原，肺部產生過敏發炎的現象，因此電腦斷層掃描時出現白肺影像。

▲ 患者X光兩側肺葉裡，出現白肺陰影。（烏日林新醫院圖片）

許人文提醒，過敏性肺炎若沒有盡快醫治，或是反覆地暴露在吸入過敏原下，長期將導致肺部發炎，最終演變成肺部纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。他又指出，慶幸病人經過3個月療程，白肺幾乎全部消失。他也呼籲，若有胸悶、胸痛、呼吸困難等，必須及早尋出病因，對症下藥治癒，避免演變成不可逆的肺部纖維化。

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責任編輯：羅嘉欣