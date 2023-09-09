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【五月天】阿信西安演唱會帶病演出　面容憔悴插住鼻喉吸氧氣上台

娛樂 16:08 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（取自娛樂圈外漢微博）

台灣天團五月天在昨晚（9月8日）於西安舉行首場《好好好想見到你演唱會》，可是主音阿信唱到一半時卻被發現一臉憔悴地戴着氧氣裝置及抱着枕頭，疑身體出問題要邊吸氧氣邊演出，他更不時拿着一杯水，令樂迷大感心痛，而照片亦在網上瘋傳。

其實阿信在演唱會上已承認身體不適，說︰「我有一點小小的感冒，每次唱一個字要出來之前就鼻塞了。講話的時候沒事，可是唱歌的時候，很多時候第一個字就塞住了。如果可以的話，大家都跟着我們大聲唱好不好？尤其是第一個字的時候。」

五月天在西安舉行《好好好想見到你演唱會》。

阿信體能超負荷

當在演唱會上，成員輪流說出感謝名單時，怪獸突然說︰「等一下，我看到阿信的手上有拿着東西。」阿信直認︰「這不是氣球，我在吸氧。」怪獸聞言說︰「很癢喔﹗」阿信故作輕鬆地笑答︰「很癢就不用吸氧了，這些都是氧（氣），我癢得很﹗我一直拿着杯子，是等一下去要『喝咖啡』﹗」

為不按撫歌迷免他們憂心，阿信接着說︰「好多了，今天有點熱，大家是不是很熱情？」雖然如此，有指阿信染重感冒，而但開騷外，還連續9日捱夜錄跨年演唱會用的影片，因此體能超負荷。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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