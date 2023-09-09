【洗黑錢】涉以預付卡洗1.05億黑錢　警拘5男包括公司董事

▲ 警方在行動中檢獲大量證物。(香港警察 fb)

油尖警區周四(7日)展開代號「捲力」的打擊洗黑錢行動，成功瓦解2個犯罪集團，並以「串謀洗黑錢」罪拘捕5男。他們涉嫌透過2間公司參與洗黑錢活動，當中涉及1.05億元，拘捕行動仍在進行中。

警方發現有8間本地公司利用儲值支付工具的預付卡清洗黑錢，涉及金額超過1.05億元。警方上月初在尖沙咀一間電子產品店外面拘捕一名懷疑用預付卡洗黑錢的59歲本地男子，在其身上檢獲到300張一次性預付卡及200張剛買下的Apple iTunes卡。

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經深入調查及情報收集，發現該名男子受聘於2間紅酒貿易公司，將一負責用一次性預付卡購買Apple iTunes卡，清洗來源不明的資金。同時警方發現除了該2間公司外，還有6間本地公司都在利用預付卡洗黑錢。

警方鎖定相關公司持有人及董事的身份，並於周四(7日)拘捕多4名本地男子，年齡介乎42至59歲，分別是5間公司的持有人及董事，涉嫌「串謀洗黑錢」罪。行動中警方檢獲公司使用的電腦、電話、大量單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。

刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺稱表示，警方發現於2021年9月至今年8月間，2間紅酒貿易公司買了價值超過2,000萬元，即超過4萬張預付卡，繼而再在不同的便利店及超級市場大量轉買同等價值的Apple iTunes card， 聲稱轉售到出面市場套現現金。警方對有關公司作出背景調查，發現其公司生意額與其購買預付卡的資金根本差天共地，而且其貨源及貨款資金更來歷不明。

這個手法俗稱用貿易形式洗黑錢，犯罪集團先用不明來歷資金購買貨品，然後再以低於市場價格賣予零售商，盡快將來歷不明的資金變乾淨，再用這些款項買預付卡。其後會搵「跑腿」搜羅一些保值或者容易變賣的貨品，今次案件就是轉售Apple iTunes卡，而過往部分案件就會包括電子產品，貴金屬等簡單容易轉售的產品。

警方指，當中有空殼公司，生意額和用以購買預付卡的資金是差天共地，貨源及貨款資金不明。而4間涉事公司在3年內處理多間在日本註冊的公司的銀行戶口，疑似運用「地下錢莊」方式，幫助海外地區進行洗黑錢活動。不排除有更多人被捕。

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