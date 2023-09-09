【令人心寒】OL突腿軟口齒不清被誤為中風　送院驚揭駭人真相

▲ OL突腿軟口齒不清被誤為中風，送院驚揭駭人真相。

台灣法院近日審訊一宗駭人企圖迷姦案，一名任職秘書的女子於2021年6月28日傍晚6時許，感到身體有異，不但腳軟無法正常站立、後來更口齒不清，失去意識。有其他同事因擔心是中風問題，於是堅持將女子送院，亦因此出她體內有治療思覺失調症的藥物成分，最終揭發是一名姓陳男同事於她水杯裡下藥所致。該名男子最終遭判刑3年7月。

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根據台灣傳媒報道，女事主於案發前一天已感覺不舒服，當時同事陳男正在她身旁，更問她有無感覺頭暈。她回家後不久便出現昏昏沉沉的嗜睡狀況。她又形容陳男在案發前幾天的舉止十分奇怪，會在上班時間吃「偉哥」，指想體驗看看吃「偉哥」的感覺。她事後回想，懷疑陳男當時已意有不軌。有其他同事亦出庭指證，事發當日陳男一直想送女秘書回去，但他卻根本不知女秘書家在哪裡嗎。

法官審訐案件時指陳男在女秘書水杯落藥，相信是想企圖迷姦，雖然最後沒得逞，但他妄顧對方身體嚴重不適，亦未考慮將她送往求醫，顯無值得同情之處，因此遂以藥劑強制性交未遂罪，將他判刑3年7月。

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責任編輯：羅嘉欣