【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我

香港在9月7日遇上世紀暴雨，多區一夜之間成澤國，其中不少駕車人士因座駕被水浸死火，其中包括譚校長譚詠麟。

譚詠麟在暴雨下駕駛電動車，結果座駕死火令他困在水中，幸好有消防員幫忙解困，因此他發文：「我想謝謝這兩間消防局：大赤沙消防局及柴灣消防局的隊員在昨晚最混亂及危急的時候幫助我把已經失去動力的電動車推到一旁！」

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網民紛紛慰問譚校長

同時，阿倫上載多張其座駕的照片，從相片所見，在暴雨時水浸到車胎一半位置，車後窗遮蓋大毛巾。

停雨後，譚校長與座駕合照，其中一張相的他雙手舉起拇指，估計為消防員救車而「畀like」。

網民紛紛留言慰問，慶幸阿倫最後平安「原來昨晚上這麼驚險！還好還好吉人自有天相」，也有網民溫提「一定要注意安全啊！人和車都不要去涉水！」，也有網民苦口婆心勸他大雨天不要出門。

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