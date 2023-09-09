【令人心痛】清潔女工誤丟住戶限量版鞋 不堪被辱罵索償萬元輕生亡

內地有一名女清潔工，因誤將住戶的限量版鞋子丟掉，被索償一萬元人民幣(約1.07萬港元)，事後清潔工上吊自殺亡，她的女兒及丈夫大鬧社區，控訴母親死前曾被辱罵，才憤然自殺，兩人在社區呼天搶地，誓要為死者討回公道。

據內地傳媒報道，陝西延安一名在「吾悅首府」擔任清潔員的婦人，工作時不慎將住戶的限量版鞋子當成垃圾丟掉，事後被辱罵，更要她賠償1萬人民幣（約1.07萬港元），有指清潔工不堪被辱罵上吊身亡。

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媽媽生前最後一通電話

清潔工女兒崔小姐爆料，指媽媽日前撿到一位住戶的鞋子，以為是垃圾就順手丟掉，惟幾天後被對方索賠1萬元，更遭到言語辱罵，令她憤然自殺。崔小姐表示︰「物業工作人員在現場聽到媽媽被罵，他們覺得太難聽了，就先叫她出去等，後來發現媽媽在樓上上吊自殺，她上吊前徘徊了很久，一直在抹眼淚，不知道受了多大冤屈。」

而死者丈夫在妻子上吊前收到她最後一通電話︰「她說要扣她1萬塊。」崔小姐更提供了物業人員承認當時清潔女工被戶主罵了的錄音︰「是在辦公室吵架了，業主罵了兩句話，她受不了了。」

物業公司指分歧過大

對此指控，物業公司負責人澄清，指鞋子的主人沒有辱罵女工，只是雙方分歧過大。物管負責人又強調沒有辱罵當事人︰「她當時說時間過太久，鞋子丟了」，而住戶則指鞋子是限量版，找不到就要賠償，原價是699元（約746港元），但鞋子現已升值，物管責任人指︰「進行過2次調解，但雙方分歧過大」，並把現場監視器畫面都交給警方處理。。

對於鞋子主人是否提出1萬元賠償，物業公司負責人沒有詳細說明。而魯藝派出所則回應︰「一切都還在協調處理中」。

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