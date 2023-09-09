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【黑雨水浸】當局助200名石澳居民經水路撤離　鄧炳強將赴現場指揮

社會 17:51 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

(張偉楠 fb)

港島石澳出現山泥傾瀉及路陷，陸路交通中斷，通訊網絡受阻。保安局局長鄧炳強表示，當局會由水路協助約200名居民撤離，他會趕往石澳親自指揮撤離行動。

石澳在暴雨期間有山泥傾瀉及路陷，堵塞主要行車線，區內物質短缺。鄧炳強說，會趕往石澳親自指揮撤離行動，當局在石澳搭建了臨時浮橋，警方及消防會在民青局人員帶領下，以船隻接載約200名居民撤離，部分人會入住在銅鑼灣的社區中心。民安隊、醫療輔助隊及警方亦會24小時在石澳候命，如有需要，飛行服務隊亦已做好支援準備。

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他又指，暴雨影響石澳一帶包括大浪灣及鶴咀居民出行，政府跨部門聯合工作小組包正循多方面為居民提供協助，首要是盡快恢復路面交通。當局亦以水路向居民提供日常物資，包括通訊設備，並在較早前接載關愛隊成員、電力及通訊設施維修人員到石澳。

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