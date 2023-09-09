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【黑雨水浸】石澳道重開1條行車線綫　200名居民水路撤離

社會 17:51 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

(張偉楠 fb)

港島石澳道日前在世紀暴雨期間，出現山泥傾瀉及路陷，陸路交通中斷，通訊網絡受阻，逾千居民受影響。

特首李家超、保安局局長鄧炳強及運輸及物流局局長林世雄今日分別到石澳現場視察。李家超指示相關部門爭分奪秒，運輸及物流局負責搶修道路，保安局負責為居民提供物資及做好撤離。

消防處、警務處、民政事務總署、民安隊和醫療輔助隊協助約200名有需要的居民，乘消防滅火輪和水警輪撤離到市區，鄧炳強到場指揮撤離行動。民政處已預備銅鑼灣社區中心接收經消防疏散的村民。

石澳在雨期間有山泥傾瀉及路陷，堵塞主要行車線，區內物質短缺。有居民表示，通往村內的唯一通道因路陷及塌樹而損毀，食物及藥物面臨不足。鄧炳強說，民安隊、醫療輔助隊及警方亦會24小時在石澳候命，如有需要，飛行服務隊亦已做好支援準備。

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他又指，暴雨影響石澳一帶包括大浪灣及鶴咀居民出行，政府跨部門聯合工作小組包正循多方面為居民提供協助，首要是盡快恢復路面交通。當局亦以水路向居民提供日常物資，包括通訊設備，並在較早前接載關愛隊成員、電力及通訊設施維修人員到石澳。

路政署及土木工程拓展署緊急修葺石澳道兩個山泥傾瀉位置，其中一個位置在今午3時完成清理工作。另一個因山泥傾瀉而造成路面損毀的位置，今晚約9時重開一條行車線，讓輕型車輛經過。路政署會繼續搶修工程，經確認安全後，致力在明早6時讓單層巴士也可駛經涉事路段，讓居民可進出石澳。

香港電燈公司共收到由石澳村和大浪灣村共六戶的停電求助。政府協調港燈人員進行搶修，港燈今日已協助受影響的住戶恢復供電，並確定石澳村及大浪灣村的供電正常。

電訊商1010在社交平台表示，早前受極端天氣影響的石澳區話音服務、寬頻及Now TV服務已全面恢復正常， 而部分流動服務亦已修復，正盡力全面恢復服務。

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