  • 26°C
香港時間 : 2023909日 (週六) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蔡思韵攜《燈火闌珊》赴匈牙利出席影展　Cecilia不怕肥日日食雪糕：非常美味

娛樂 18:32 2023/09/09

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

蔡思韵攜《燈火闌珊》出席匈牙利布達佩斯電影展。

蔡思韵（Cecilia）剛代表香港電影《燈火闌珊》出席匈牙利布達佩斯電影展（The CineFest Miskolc Intetnational Film Festival），戲中講述香港具特色之一的霓虹燈故事，因而勾起當地記者、學生對香港的濃厚興趣，更進一步向Cecilia詢問更多有關香港的事，令Cecilia成為推廣香港的代表。

Cecilia對首次來到匈牙利米什科爾茨（Miskolc）這小鎮之餘，更可以參加影展跟當地電影人交流表示相當開心：「能以《燈火闌珊》主演身份參與今次盛事好興奮。」

蔡思韵演《還錢》首當台灣賀歲片女一　Cecilia獲陳柏霖讚有喜劇天份

影迷對香港感興趣

她並稱：「在問答環節中大家都十分好奇香港是個怎樣的地方，最有趣是活動完結後有班讀電影的學生興高采烈地問我：『覺得香港跟匈牙利有甚麼不同』，在訪問環節中不少記者都問到『香港是個怎樣的城市』，因為我在戲飾演張艾嘉的女兒，又有不少母女之間的感情戲，他們都對於在香港會否因為空間問題，從而影響到家人之間的關係感到好奇。」

Cecilia續說，開心在於他們都對香港非常好奇和感到有趣，希望可以將香港這個地方以及故事帶到世界角落。

寓工作於娛樂

其實今次出席影展的電影人還有林保怡、黃又南和楊偲泳（Renci）等，Cecilia指：「我們都是首批獲邀出席該電影節的香港電影人。第一晚主辦方準備了雞尾酒晚會，有機會跟導演們及市長見面交談很開心，他們對香港電影都有濃厚興趣，我們都十分希望有日可以來到這個風景美麗的小鎮取景。」

除工作，Cecilia趁着有時間，忙裏偷閑於影展前在布達佩斯玩了兩天，笑言：「有嚐試許多匈牙利的美食、去了不少景點打卡，最開心是這裏的雪糕非常美味，基本上每日都會食一杯，天氣和空氣都令我感到很舒服，希望有機會再來遊玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【燈火闌珊】周漢寧感謝張姐無私教導　張艾嘉盼港片重現百花齊放
13:05 2023/04/06
【燈火闌珊】周漢寧感謝張姐無私教導　張艾嘉盼港片重現百花齊放
【燈火闌珊】張艾嘉昔日愛聖誕賞霓虹燈飾　龔慈恩難忘特色招牌
13:05 2023/04/10
【燈火闌珊】張艾嘉昔日愛聖誕賞霓虹燈飾　龔慈恩難忘特色招牌
【燈火闌珊】蔡思韵演張艾嘉女兒感榮幸　Cecilia想挑戰各類角色：有更多不同色彩
17:41 2023/04/10
【燈火闌珊】蔡思韵演張艾嘉女兒感榮幸　Cecilia想挑戰各類角色：有更多不同色彩
【燈火闌珊】首與張艾嘉合作蔡思韵成功偷師　Cecilia演喪親角色似自身經歷
15:57 2023/03/27
【燈火闌珊】首與張艾嘉合作蔡思韵成功偷師　Cecilia演喪親角色似自身經歷

你可能感興趣

【燈火闌珊】周漢寧感謝張姐無私教導　張艾嘉盼港片重現百花齊放
13:05 2023/04/06
【燈火闌珊】周漢寧感謝張姐無私教導　張艾嘉盼港片重現百花齊放
【燈火闌珊】張艾嘉昔日愛聖誕賞霓虹燈飾　龔慈恩難忘特色招牌
13:05 2023/04/10
【燈火闌珊】張艾嘉昔日愛聖誕賞霓虹燈飾　龔慈恩難忘特色招牌
【燈火闌珊】蔡思韵演張艾嘉女兒感榮幸　Cecilia想挑戰各類角色：有更多不同色彩
17:41 2023/04/10
【燈火闌珊】蔡思韵演張艾嘉女兒感榮幸　Cecilia想挑戰各類角色：有更多不同色彩
蔡思韵 林保怡 黃又南 楊偲泳 頒獎禮 電影

最高瀏覽

【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
11:39 2023/09/08
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到
17:39 2023/09/06
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到
【轉換跑道】潘蔚林辭任主播做老師作育英才　中大新聞才子颱風紮馬最經典
18:17 2023/09/07
【轉換跑道】潘蔚林辭任主播做老師作育英才　中大新聞才子颱風紮馬最經典