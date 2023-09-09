蔡思韵攜《燈火闌珊》赴匈牙利出席影展　Cecilia不怕肥日日食雪糕：非常美味

▲ 蔡思韵攜《燈火闌珊》出席匈牙利布達佩斯電影展。

蔡思韵（Cecilia）剛代表香港電影《燈火闌珊》出席匈牙利布達佩斯電影展（The CineFest Miskolc Intetnational Film Festival），戲中講述香港具特色之一的霓虹燈故事，因而勾起當地記者、學生對香港的濃厚興趣，更進一步向Cecilia詢問更多有關香港的事，令Cecilia成為推廣香港的代表。

Cecilia對首次來到匈牙利米什科爾茨（Miskolc）這小鎮之餘，更可以參加影展跟當地電影人交流表示相當開心：「能以《燈火闌珊》主演身份參與今次盛事好興奮。」

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影迷對香港感興趣

她並稱：「在問答環節中大家都十分好奇香港是個怎樣的地方，最有趣是活動完結後有班讀電影的學生興高采烈地問我：『覺得香港跟匈牙利有甚麼不同』，在訪問環節中不少記者都問到『香港是個怎樣的城市』，因為我在戲飾演張艾嘉的女兒，又有不少母女之間的感情戲，他們都對於在香港會否因為空間問題，從而影響到家人之間的關係感到好奇。」

Cecilia續說，開心在於他們都對香港非常好奇和感到有趣，希望可以將香港這個地方以及故事帶到世界角落。

寓工作於娛樂

其實今次出席影展的電影人還有林保怡、黃又南和楊偲泳（Renci）等，Cecilia指：「我們都是首批獲邀出席該電影節的香港電影人。第一晚主辦方準備了雞尾酒晚會，有機會跟導演們及市長見面交談很開心，他們對香港電影都有濃厚興趣，我們都十分希望有日可以來到這個風景美麗的小鎮取景。」

除工作，Cecilia趁着有時間，忙裏偷閑於影展前在布達佩斯玩了兩天，笑言：「有嚐試許多匈牙利的美食、去了不少景點打卡，最開心是這裏的雪糕非常美味，基本上每日都會食一杯，天氣和空氣都令我感到很舒服，希望有機會再來遊玩。」