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【那年盛夏我們綻放如花】葛綽瑤駱振偉師生戀曝光　Thor讚Yoyo拍親熱戲夠放得開

娛樂 18:44 2023/09/09

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》《那年盛夏我們綻放如花》即將進入結局周，「目標人物」的身份仍然未明，6A班生還的同學被逼繼續死亡遊戲，各人情緒瀕臨崩潰邊緣。

而昨晚 (9月8日) 播出的《那年盛夏我們綻放如花》，6A班再有兩名學生慘被爆頭，包括由葛綽瑤 (Yoyo) 飾演的陳佩珊，她於死前更被發現與駱振偉 (Thor)飾演的周Sir發展師生戀。

Yoyo演感情戲大挑戰

Yoyo笑言自己現實中沒有相似的經歷，所以今次的感情線對她是個大挑戰，Yoyo又表示：「Thor演戲上幫咗我好多，帶住我入戲，而且我地都唔算有好多親熱場面，拍攝前都唔會太擔心！」 
 
至於Thor就坦言對於與Yoyo拍攝師生戀戲份有少許擔心，但同時大讚Yoyo夠專業：「都有啲驚Yoyo嘅粉絲睇完會嬲，不過第一次同Yoyo合作，覺得佢好放得開。我地之前試造型嘅時候，已經要影一啲比較親密嘅合照，但Yoyo完全冇表現出好尷尬嘅感覺，作為男仔嘅我都放心咗好多！」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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