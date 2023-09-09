【爸知弊！你嚟湊吖！】林父驚喜現身派超強洋蔥　子善參與節目想為女兒留紀念

由黎諾懿及陳敏之主持TVB實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，製作組在昨晚（9月8日）播出的一集送上驚喜，安排林子善父親透過視頻現身為子善讀出「給二十年後的你」，令不少網民大為感動，力指林父是「超強洋蔥」！

林父難忘陪子善晚晚瘋狂掌上壓

林父全程慈祥地邊笑邊讀出對兒子心底話：「20年後子善61歲，我都變咗阿伯，我相信子善仲係咁錫佢老婆同佢個女，我相信佢一家都好快樂。」

▲ 林子善父親。

林父揭出當年曾拼命晚晚陪子善做掌上壓，目的只是想阿仔有個伴：「你細個我哋兩仔爺晚晚走去玩掌上壓玩幾百吓，50下1組，玩7組，嗰時你老豆又唔衰得，你玩咁多我玩咁多，其實我都想鼓勵你，等你有個伴，你做我又做，好開心，你記唔記得？」

林父續指，小時候為教好子善不惜體罰，但暗地很心痛：「希望你哋唔好記喺心，爸爸都係用心良苦，打在兒身，痛在爸爸心、媽咪心。」並謂每次體罰完子善，必定花上整個小時解釋原因，令子善明白為何被打。

與子善同樣感性的林爸爸，最後勁有愛謂：「好多謝你子善，你同阿哥都好孝順，都係爸爸嘅緣份。」林父讀到最後強忍眼淚，子善則全程眼淚放題，聽到窩心位又難掩甜笑，畫面溫馨，黎諾懿事後取笑子善謂：「佢真係喊足兩集架喎。」

▲ 林子善太太和女兒。

係好開心同好感動嘅喊

原來子善淚腺發達並非天生，在節目中披露不時落淚全因感恩，而令他每分每秒都覺感恩的正是女兒乖乖：「我啲朋友都唔明白我，話你又喊嘅？因為我睇到人生好話唔埋，好多嘢過咗去冇得返轉頭。喊係有開心嘅喊同唔開心嘅喊，我呢種係好開心同好感動嘅喊，就係因為我多咗佢（阿女）喺我身邊，好感恩個天賜咗佢畀我。」

講得出做得到的子善，為了讓乖乖留下珍貴成長紀錄，才破例罕有地參與綜藝節目錄影：「等佢知道爸爸喺佢細個時，為佢工作咗1日。」

陳敏之大讚子善女兒

林父教出感性感恩又善良的子善，子善亦教出人如其名的乖乖。昨晚子善帶著乖乖與素人家庭的爸爸Michael、5歲大女妃頤及2歲細女玥玥互動。

與子善相反，Michael由於要賺錢養家少時間陪女兒，經常遭受女兒無視；節目所見，單是吃飯禮儀，Michael已對兩女兒冇晒符，相反乖乖則全程聽足子善的話，無論叫她拿餐具吃飯、或是要遞濕紙巾照顧妃頤跟玥玥，乖乖都一一照辦；更搞笑的是當子善吃飯時問乖乖問題，乖乖竟搞笑地回應：「食飯唔可以講嘢」，令子善忍不住直豎姆指。

對於乖乖如此聽話，於爸爸爆喊時又永遠第一時間遞紙巾，網民大讚乖女，並力讚子善及Kary：「證明父母平時真係好畀心機湊。」敏之亦曾在節目中抱著乖乖感嘆：「咁乖，生十個我都願。」

至於經製作組精心安排的Michael，經過多番錯漏百出的努力，終冧掂兩名囡囡及獲得老婆Winnie認證。另有到現場探班的無綫娛樂新聞台，直擊黎諾懿一頭煙一刻，事緣諾懿撩玥玥玩時不小心搞喊對方，即使事後如何氹玥玥仍無功而還。

最新影片推介：