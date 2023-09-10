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【黑色暴雨】暴雨後大埔隧道現免費河鮮任執　網民食指大動：煲湯好！

食用安全 11:39 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

暴雨後大埔隧道現免費河鮮任執，網民食指大動：「煲湯好！」

大埔居民有口福？黑雨過後，各區積水漸漸退去，有大埔街坊發現河鮮被沖上岸，紛紛對免費鮮魚食指大動。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】25周極早產B兩度爆肺戰勝死神　港媽樂觀應對︰不停哭是沒用

有大埔街坊在8日下午於Facebook「大埔 TAI PO」群組發帖爆料，表示在大埔文娛中心行人隧道發現有「免費河鮮」。從相片可見，滿佈淤泥的隧道內躺著一些鮮魚，其中有一條大魚估計還未死，仍新鮮可食用，引得網民食指大動。

網民欲執免費河鮮做刺身

眼見有免費河鮮，向來不執輸的港人紛紛食指大動，留言提供食法：「呢條九棍？煲湯好！」、「新鮮生猛，做刺身一流」；更有人「抽水」笑言「快打俾肥媽，相信佢已經流晒口水」。

不過，亦有人嫌棄免費河鮮「咁多泥」，毫無食慾，建議應「幫手掉返入河」，還魚兒生路。

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責任編輯：羅嘉欣

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