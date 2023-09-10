【流行都市】安德尊宋芝齡中式禮服婚照曝光　網民心碎：女神真的同大王...

▲ 安德尊與宋芝齡這對歡喜冤家終成眷屬？

「大王」安德尊（原名秦錦添）與宋芝齡合作主持TVB節目《流行都市》，二人不時在鏡頭前互窒大晒花槍，外界一直視他們為一對。

前日（9月8日）宋芝齡上載多張與安德尊穿上中式婚宴禮服的照片，難道這對歡喜冤家終於秘密結婚？

【流行都市】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆 不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久【有片】

歡喜冤家終成眷屬？

宋芝齡上載的照片，可見現場設置龍鳳跪枕、婚嫁茶壺、茶具、結婚對聯等，而她穿上傳統裙褂，安德尊則穿著傳統紅色馬褂。

宋芝齡與安德尊合照時大派心心手勢，向來愛扮鬼扮馬的「大王」亦擺出趣怪表情，照片流露出幸福溫馨之情，獲不少網民大讚二人好合襯，有網民更心碎留言：「女神，真的同大王...」

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「外母」曝光

其實兩人正為《流行都市》進行拍攝，當日主題為宣揚大妗姐文化。拍攝當日，擔任外母的角色是TVB女神彭慧中，宋芝齡留言：

很久沒有與拍檔彭慧中、大王以及同一班Crew《流行都市》外景，今次外景主題係大妗姐文化，劇情有趣，大家記得睇啊！

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