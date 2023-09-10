【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港

▲ 美國GFS預測颱風周末從西面逼港，令本港有機會繼蘇拉及黑雨後再打風。

經過連續兩星期周末打風兼黑雨，本星期又打風？踏入9月秋颱，繼超強颱風蘇拉、海葵之後，根據美國全球預報系統GFS最新預測，本周四（14日）在海口市附近海域會有熱帶氣旋形成，從氣象圖可見這熱帶氣旋相當大，並於周五至周六（15日至16日）從西面逼近香港，之後在香港西面陽江市附近登陸，港人要密切留意。

不過，本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），則未有相關傾向，但其後都改變預測，預料有熱帶氣旋逼港及西登。由於時間尚早，天氣預測變化很大，會受多項因素影響，一切預測模式只能作參考用。

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香港未來9天天氣仍然不穩，據天文台預測，一道低壓槽今日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本週初至中期該區驟雨減少，天色稍為好轉。預料一道廣闊低壓槽會在本週後期為華南沿岸地區帶來不穩定天氣。

▲ 天文台未來一周預測。

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責任編輯：王明芳