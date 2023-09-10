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【爆谷一周】何超儀奔波照顧病重陳子聰　憂丈夫擔心叫醫生隱瞞病情

娛樂 12:51 2023/09/10

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何超儀為病重丈夫陳子聰，奔波勞碌出入醫院。

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie）早前亮相鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道「The Do Show」專訪，罕談丈夫的病況，讓外界認識何超儀不為人知好老婆的一面。

ViuTV節目《爆谷一周》最新一集邀請何超儀擔任嘉賓，其主演兼監製的驚慄片《怨泊》下月在港公映。節目中，她除大談電影製作的經歷，還分享照顧患重病丈夫陳子聰的點滴。

【賭王千金】何超儀罕談老公病況　陳子聰險切腳終身用尿袋【有片】

隱瞞病況

之前陳子聰因病在澳洲做完手術後昏迷20多天，何超儀在谷德昭主持的《爆谷一周》透露丈夫於當地治療期間，自己如何守候照顧對方。

何超儀因為擔憂陳子聰得知自己病況，向醫生「夾計」先向她告知病情：「其實醫生應該直接進去告訴病人，他患上甚麼疾病、情況如何，我在旁邊就好像總監一樣，先告訴我。如果消息太壞，我就希望醫生先別告訴他，因為他是個無憂無慮的人，擔心他聽到很恐怖的事實，所以我叫醫生先告訴我。我告訴他也是解釋病情，但最嚴重的部分就先隱瞞、寫在他的筆記簿上，留給他看，但他到今天也不肯看。」

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醫院椅子休息

何超儀在整個治療過程幾乎全天候陪伴陳子聰，正面鼓勵對方，讓他知道病情在好轉。她透露每天早上六時便到達醫院等待醫生，奔波勞碌出入醫院，令她身心疲累得只躺在醫院椅子休息。

她說：「我也很累，在醫院等候室的醫院，我直接橫躺下去，把外套捲起來當作枕頭。後來深切治療部接待處的人看到，覺得難受，要我照顧別人同時照顧好自己，於是看到我冷就給我被子，我就脫鞋躺在那邊，後來更有枕頭。」

何超儀罕談生命中最重要的兩個男人。

【賭王女婿】陳子聰血管撕裂昏迷逾二十天　甦醒後對何超儀表示：以為自己會死

賭王介意女兒演妓女？

此外，何超儀亦罕談亡父何鴻燊對自己幕前事業的看法，她表示父親從來不反對加入娛樂圈，但就沒有看她初期的電影作品，反而有偷偷地聽她的音樂歌曲，她還指「有人」會帶負面新聞的八卦雜誌給爸爸看。

何超儀於2003年憑電影《豪情》飾演風情萬種的口技女王「趙啷啷」一角，奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角獎。

原來何鴻燊有看過何超儀這部作品，更讚女兒演技好：「他覺得演繹得不錯，但爸爸給我一句話『你可唔可以唔好再演雞？』」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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