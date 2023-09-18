【Food Buddies】談善言分享玩交友App搞笑經歷　柯煒林感謝拍檔願「賽後檢討」

▲ 柯煒林（Will）、談善言（阿談）主演ViuTV新劇《Food Buddies》。

都市男女在Dating App上「覓食」是平常事，將於9月19日首播的ViuTV新劇《Food Buddies》就講到3組現代男女從Dating App發展的愛情遊戲。

有份主演的柯煒林（Will）、談善言（阿談）早前接受TOPick專訪，更大爆角色在「身體上好夾」，似乎相當有觀看性！

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角色「身體上好夾」

《Food Buddies》中的男女從一餐飯開始相處，Will飾演的BJ與阿談演的Jan之飲食喜好大相逕庭，前者是無肉不歡、 後者喜歡吃蔬菜，Will指二人在劇中打邊爐過後，就發展成「不打不相識」的關係。

阿談笑稱二人的角色在「身體上好夾，價值觀就好唔夾」，因為Jan看不過BJ喜歡「撩」一些已經擁有穩定關係的女生。

阿談補充指Jan與BJ在床事上合拍，把床事視作是運動的一種，並覺得對方充滿挑戰性。

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拍床戲不尷尬

Jan與BJ在「身體上好夾」，劇中自然有不少床上戲，Will指劇本描寫得比拍攝時更為仔細，而且也需顧及電視尺度，故也屬於他可以接受的範圍。

對著拍檔阿談，Will坦言由於二人十分熟落，故沒有尷尬的感覺，只是希望可盡快完成拍攝。

▲ （劇照）

「導演，真係要除（衫）咩？」Will最感沒信心的是自己的身型，儘管在拍此劇前與《冰上火花》的演員一起做Gym。阿談笑言導演不會要她脫去衣服，Will解釋：「好似打場波嘅運動，一開始嘅親密感、戀愛感唔係咁強烈，導演阿細（葉鎮輝）想拍輕喜劇嘅節奏。」

出現身型焦慮的不只Will一人，也出現在阿談的身上，她透露自己在拍攝時較以往肥了十多磅，她說：「之前整親咗隻腳，抖咗兩個月，拍呢套劇前有去減，但又唔做得運動，只可以喺食嘅時候減，但又唔可以cut太多，因為要畀營養去令隻腳好返，我諗呢一套劇嘅我係咁多套劇裡面最肥嘅一套。上一次宣傳時見到阿細導演，佢話：『我依家見到你咁瘦，就知你嗰陣時係肥咗』。」

Will對住阿談有壓力

Will、阿談相當熟落，似乎在演戲時更可手到拿來，自知拍劇經驗不足的Will坦白地說：「其實我對住佢（阿談）有少少壓力，因為佢係對自己好有要求嘅人，佢對熟啲嘅人要求都會特別高。今次係我第一次拍咁長嘅劇集，之前比較少要一日拍廿幾版紙，我嘅功課有做得唔夠好，佢始終都係前輩，會知道要點準備，佢喺現場就會係咁捉住我去背對白。」

《Food Buddies》的節奏明快，同時也嚇怕了Will，幸好阿談一直在旁幫助他，Will說：「反而係熟先無咁輕鬆，我都覺得佢（阿談）咁樣做係好。」

Will指在3月尾劇集煞科過後，他故意避開阿談，皆因阿談想與他作「賽後檢討」！Will先後拒絕兩次後，當有一次Will不置可否時，阿談就把握機會與對方一同檢討。

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阿談玩Dating App

Will稱沒有因拍攝此劇而玩Dating App「取經」，身旁的阿談就自爆因準備此劇而玩Dating App，「但係我係用咗我經理人個名、前同事嘅相，（成功率如何？）係有人出現，但我過唔到自己嗰關，傾咗幾句就無再傾落去。」

阿談根據角色的想法在程式內設定交友標準，她回想：「有相類似條件嘅人send message嚟，但一去到問做咩職業，我唔想講大話，算啦都係唔好。」

都市男女因不同原因而使用交友App，可能因一時貪玩，又可能希望「食散餐」，再加上不時爆出網上情緣騙案，更令人擔心未必可在當中尋覓真愛。

Will透露他與阿談的共同朋友在App找到另一半，Will覺得交友App帶給他一些不確定性，阿談自言需要安全感，故在App內交友是難以得到她的信任。

阿談續說：「我係一個唔係特別識得同人傾計嘅人，online上就更加完全零話題。」

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為愛讓步？

對於與伴侶的相處，阿談承認自己有底線、對某一些事情很有所謂，只要對方不碰到的她的底線，她也願意作出讓步。

她補充：「讓幾次，之後最尾都係唔得，我係好需要空間，對方唔好咁黏身。」

Will覺得當自己很喜歡對方的話會選擇讓步，但總有機會突然爆發，他回想：「唔想喺愛情上做一個唔好嘅人，但我唔係專登咁做，有時候就係性格唔啱，完全係愛一個上一課嘅感覺。」

直言在愛情上難以保持冷靜的Will，拋下一句：「所以，我最近養狗」，他說罷後忍不住哈哈大笑。

▲ Will最近養狗為樂，似乎對感情事隨緣！（IG圖片）

感情觀

Will提到「愛一個上一課」，人生的不同經歷同樣如上課般，那麼他在拍畢此劇後又有沒有在感情學上有所得著？

Will稱自己相當同意劇中所說的：「呢一個世界上嘅關係唔係淨係得一種，但係我覺得所有關係嘅前提下都要有共識，共識係唔可以打破，呢一個係我一直相信嘅戀愛價值觀。」

他指劇中也討論到Open Relationship（開放式關係），對此，他認為雙方需擁有共識，而不是存在「被逼」，「始終世界咁大，每一個人有佢哋自己相處嘅方法」，不過，Will坦言自己屬佔有慾強的人，估計自己未必可接受開放式關係。

阿談就分享Jan在劇中時發展多元關係的人，「佢想生兒育女都好，也擔心下一代會唔會畀人歧視，我諗喺社會上有咁嘅人出現，佢哋都未必自己敢講，呢套劇都係想帶出『接納人哋，人哋點樣係人哋嘅事，我哋唔應該干預 』。」

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髮型：Oscar Ngan（柯煒林）、Larry Ho @ Aveda IL COLPO（談善言）

化妝： Deep Choi（柯煒林）、German Cheung（談善言）

服裝：SANDRO（柯煒林）、Weekend Max Mara （談善言）

記者：陳淑霖

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