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【MIRROR成員】陳卓賢邀麥曦茵執導有原因　Ian透露年底前推出本年第5首作品

娛樂 11:48 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出今年第4首新作《仍在》，雖然Ian頻頻出歌，但不減創作靈感，繼續作曲、填詞有Oscar幫手，歌曲製作仍然一絲不苟，MV就更找來麥曦茵導演執導，為MV畫面添上一份不一樣的電影感覺。

在創作《仍在》這首歌時，Ian想用兩個字貫穿旋律的同時，亦帶出歌曲的故事，於是就請作詞的Oscar幫忙構思，結果二人度出「無奈」這個主題。

Ian說：「如果用愛情角度去睇，想講嘅就係即使兩個人相愛，但礙於現實兩個人未能一齊走落去，但其實愛情以外都會有現實與理想抗衡嘅情況，例如：興趣係唱歌，都要衡量興趣同點樣維持生活，但最後卻被現實擊敗嘅無奈。」

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邀麥曦茵執導

《仍在》這歌名亦有兩層意思，Ian續道：「人與人之間嘅關係，好多時都係一啲微細行為、動作而展開，而我哋呢首歌，就係用『仍在』呢兩個字作為故事嘅主軸，呢兩個字有依然喺度嘅意思，係我對某啲人與事嘅期望，另外『仍』字有凝固嘅意思，以帶出兩個人之間嘅回憶凝結咗喺過去嘅日子，因為我哋再冇之後嘅事，只能回味過去經歷過嘅事。」

Ian特別邀請麥曦茵執導《仍在》MV，，也別有用心，他說：「平時鍾意上網睇MV或微電影，有次睇到麥導嘅MV，好喜歡當中嗰種訴說故事嘅運鏡魔法，好想試下如果係一隻Ballad情歌，配上好有電影感嘅拍攝會係點樣。」

國語歌另一番味道

今次MV是個關於時空的故事，Ian在MV中重溫與女主角經歷的一切，而這些畫面統統停留在他的腦海裡，就好像在尋找回憶的同時，發覺往事只能回味。

《仍在》推出後，Ian將趕緊在年底前推出第5首作品，而Ian透露：「第5首會係好唔同嘅作品，但係咪跳唱就賣個關子，敬請期待。」

其實近期Ian亦推出了《Distance》國語版，多產的他坦言其實都好想推出全新國語歌，Ian解釋道：「我寫嘅Demo頗多都係用國語唱，同埋以前細個都幾鍾意聽國語歌，對自己嚟講係有另一番味道，因為唱國語歌個腔同廣東話唔同，希望將來出隻真正嘅國語歌而唔係出國語版。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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