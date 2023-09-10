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【風雨同路】狂風下爛尾樓無窗無門搞婚宴？　新人賓客肉身擋風雨

親子 12:15 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

內地疑有新人在爛尾樓內搞婚宴，沒料到遭受狂風暴雨來襲。

踏入秋颱季，華南地區接連有颱風及暴雨來襲。近日網上瘋傳一段影片，見到有新人在一幢疑似爛尾樓內擺酒，現場尚未完工，無窗無門，穿上白裙的女子及一眾賓客及只能躲避柱後、手持木板或貼近牆壁等，幾乎以肉身擋風雨，有網民留言形容：「真正的夫妻風雨同路喎」。

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有網民在「X」（前身twitter）於3日上載影片，並發文表示：「颱風天，中國人在爛尾樓裏辦喜宴。」從影片中可見，現場四周佈搭滿竹棚，無窗無門，只有多條柱子，工程尚未完成，但竟然有人在此辦喜宴，擺放了多張上有紅色膠枱布的枱和紅色膠櫈。

相信是突如其來的橫風橫雨，現場呼呼聲不斷，吹走了喜宴裝飾和膠櫈，有幾名男子跪低，並手持木板擋風雨，另一名穿上白色連身裙的女子則獨自站在樓梯上，抓緊柱子躲避，更一度被吹到走光要抓緊裙子。而上下層則堆滿賓客遮風擋雨。

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網民嘲：真正夫妻風雨同路

帖文引起不少網民熱論，有留言稱「肯定是一場難忘的喜宴」、「真慘，房子爛尾，又遇到這個颱風」、「只能用『風、光』無限來形容了」；有人卻反諷是另類祝賀，「雷神風神雨神來祝賀？」、「真正的夫妻風雨同路喎」。有網民則認為，這未必是爛尾樓，可能只是「這房子還沒有蓋好……說它是爛尾我不認同」。

影片未有交代何時及在哪裏拍攝，而超強颱風蘇拉在本月初掠過本港和內地，先後在珠海和陽江登陸，為華南沿岸帶來狂風暴雨。

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責任編輯：王明芳

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