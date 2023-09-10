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【黑雨滑坡】港島豪宅紅山半島塌山泥　屋宇署：72號屋有明顯危險須即時疏散

社會 12:14 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

港島大潭豪宅屋苑紅山半島大幅山泥滑坡，令最少3幢獨立屋的地基外露及懸空。

日前世紀雨災襲港，導致多處發生山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅屋苑紅山半島大幅山泥滑坡，令最少3幢獨立屋的地基外露及懸空。屋宇署昨（9日）晚視察後，指發生上址72號屋有明顯危險，已即時要求警方疏散有關佔用人，以確保安全。

至於70及74號屋，雖然視察時屋宇整體结構並沒有明顯危險，但因為毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆外露，需作進一步視察了解情況及評估，為安全起見，有關户主或佔用人已按屋宇署人員指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。

屋宇署聯同土力工程處人員今日（10日）再到現場跟進視察，進一步評估有關屋宇及斜坡的狀況，以考慮後續行動。警方指，昨晚8時許接報，有屋宇署職員欲進入紅山半島視察樓宇，被業主拒絕。據悉，當局發現部分建築物疑涉僭建及非法佔用官地，需進一步調查。

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責任編輯：陳麗娜

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