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【肺炎球菌疫苗】孔繁毅籲政府更新疫苗接種建議　加強高危人士防護意識

社會 12:52 2023/09/10

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本港最新調查顯示，逾半中老年人士因不認識而沒有接種肺炎球菌疫苗。（吳穎嵛攝）

本港最新調查顯示，逾半中老年人士因不認識而沒有接種肺炎球菌疫苗，目前肺炎球菌疫苗政策及接種指引亦較為複雜，不容易被大眾理解接收。隨著覆蓋血清型較廣的新一代炎球菌疫苗在港註冊，香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅建議政府儘快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗，讓本港高危人士得到更多保護。

孔繁毅籲政府更新肺炎球菌疫苗接種建議，加強高危人士防護意識。（吳穎嵛攝）

美國疾病控制和預防中心就新一代肺炎球菌疫苗更新了接種建議，指出65歲以上，或19至64歲患有慢性疾病、從來沒有接種肺炎球菌疫苗的人士，注射15價疫苗後，需於一年後再補打23價疫苗；注射20價疫苗後，則毋須再接種其他肺炎球菌疫苗。

孔繁毅指，15價及20價肺炎球菌疫苗均屬於結合性疫苗，保護力持久，所覆蓋的血清類型也較傳統13價結合型疫苗廣闊。以20價肺炎球菌疫苗為例，其覆蓋率較13價疫苗多13.4% ，同時涵蓋國外較流行的血清類型。由於香港屬開放型城市，人口經常流動，容易接觸其他血清類型的肺炎球菌，故此具廣闊血清類型覆蓋率的疫苗對香港尤其重要。孔繁毅表示，新一代疫苗覆蓋更多血清類型，建議政府儘快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗，讓本港高危人士得到更多保護。

香港病人組織聯盟主席袁少林促政府加強肺炎球菌公眾教育，做好預防工作，包括降低疫苗資助門檻，考慮所有65歲以上人士都可免費接種肺炎球菌疫苗，並把50-64歲的長期病患者納入免費疫苗資助計劃之內，讓更多高危人士獲得疫苗的保護。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：吳穎嵛

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