【黑色暴雨】教育局接獲逾20校報告設施損毁　何漢權：或影響周一上課

▲ 本港遭到逾百年最嚴重雨災，或影響一眾學童明天（11日）上課。

本港遭到逾百年最嚴重雨災，或影響一眾學童明天（11日）上課。教育局指共接獲20多宗校舍設施損毀報告，包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞等。教育評議會會長何漢權今日（10日）接受電台訪問時表示，有學校需要時間清理雜物，部分學校明日的上學安排或受到影響。

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教育評議會會長何漢權出席電台節目時指，暴雨天氣可能影響部分學校明日上學安排，在暴雨密集地區，部分學校需時清理雜物等，但情況不算嚴重。教育局容許學校自行決定是否需要在周一繼續暫停面授，他認為安排具彈性。

另外，何漢權又指，現時教育局積極在各科加入增加學生國民身份認同的元素，包括在中國語文課程上，要求學生閲讀經典文章，學習中國歷史故事及文化精髓，但他認為有需要檢討公社科規定學生到內地考察的安排，有不少考察團由大灣區拓展至內地其他較遠省市，他認爲規劃不能過急。

港府在8日晚公布，至今接獲逾20宗校舍設施損毀報告，個別損毁嚴重。教育局稱正積極協助學校進行緊急維修，透過緊急修葺機制，向受影響資助學校提供支援及維修，以協助學校盡快恢復正常運作。

為確保學生安全和順利上學，教育局稱若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可自行決定周一是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。

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責任編輯：王明芳