【你好，我的大夫】陳嘉慧游嘉欣吳偉豪孔德賢演醫師　平均年齡25歲洗走TVB老人台形象

由方駿釗監製，蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等主演TVB劇《你好，我的大夫》，以中醫為題材，故事除圍繞程嘉應（蔡思貝飾）和辜清勁（何廣沛飾）這對青梅竹馬的感情及事業方面產生的各樣矛盾外，還有四位新晉中醫師路遠志（吳偉豪Ricco飾）、袁絲絲（陳嘉慧Erica飾）、唐韶光（游嘉欣飾）及彭晴望（孔德賢Danny飾）的故事。

幾位新晉醫師雖然性格各有特色，路遠志有實力得嚟帶點輕佻、背後背負著家人的期望；絲絲性格剛烈、倔強、自信，能力值高企的她為了事業、竟忽略了身邊最重要的人；唐韶光性格溫馴善良，但因自覺做中醫任重道遠兼欠缺自信，故經常表現驚青，並受到來自家人的極大壓力；彭晴望為人敦厚有耐性，比遠志、絲絲及阿光早入行的他，一直以陽光師兄狀態照耀眾人，人設是「媽寶」。

四位大好青年，在互相感染及鼓勵下，將會與嘉應及清勁聯手打造心目中的理想中醫診所-六君子館。

【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG 蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味

▲ 《你好，我的大夫》

游游年紀最細

向來鍾情起用年青演員的方駿釗，上一套話題劇集《愛上我的衰神》令無綫新晉小花Erica成功入屋；而今次的新晉醫師四君子、平均年齡只約25歲，當中年紀最細的游游更只有23歲。

四人劇中亦擔當了很大的「緩和」作用，無論是絲絲和遠志的針鋒相對及鬥氣場口、阿光錯漏百出的驚青場口，或是晴望纏住媽咪唔放的場口，很多時均是笑中有淚。

他們在劇中感情更是相當要好，經常互相幫忙及扶持。Ricco受訪時亦坦言群戲最難忘：「因為拍攝過程真係好開心同溫馨，感覺好似一齊返學咁；可能由於我地全部年紀相差唔大，大家好有默契、好玩得。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

孔德賢愈拍愈肥

另外，問到與Erica鬥氣戲，Ricco笑言：「同Erica開工永遠都會好好笑，因為佢永遠都忍唔到笑。」

孔德賢則笑言愈拍愈肥，幕後黑手更是監製大人：「拍時好開心，拍嘅期間我哋慶祝咗3次生日，監製又成日買炸雞Pizza落嚟請我哋食，其實我哋係愈拍愈肥，愈拍愈開心，我哋Off咗Cam都係咁玩、係咁笑。」

除「氛圍」夠青春，「四君子」的造型亦別具心思，阿光的招牌孖辮Look是游游首度嘗試的造型，游游說：「長期紮住孖辮主要係因為想個角色可愛啲、親切同溫柔啲，鄰家女孩咁。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Erica教講日文

游游又指，角色造型亦別具心思，並展示了自己最喜歡的服裝造型：「佢啲服裝都係偏日系，其中一套藍色有民初中醫大夫Feel，料係藍色麻布嚟，聽講都幾貴。」

同時透露，「日語零基礎」的她要應付大量專業日語對白：「嗰場係話阿光去聽最崇拜嘅日本教授講座，因為阿光識日文，就用日文同教授交流。因為阿光問嘅問題好多專業名詞，我自己又冇學過日文，又要背、又要講、又要投入個角色就覺得好大壓力。」

游游感激謂，全靠有Erica幫忙：「其實一知道要講日文，我已經周圍搵人幫我翻譯，跟住拍嗰日我就拎住張紙不斷背。嗰場Erica都有同場，佢教我同幫我改善讀音，但都真係相當緊張，嘩！諗番起都好驚。」

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R