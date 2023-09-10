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【過勞致癌】46歲男每日上班12小時兩年後末期肝癌　醫生：過勞易致3種癌症

保健美顏 13:23 2023/09/10

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46歲男每日上班12小時兩年後確診末期肝癌，醫生解釋過勞易引致3種癌症。

過勞可致癌！一名46歲男子曾每日上班超過12小時，2年後做體檢竟被查出患末期肝癌。醫生警告，有3種癌症容易在過勞情況下引發。

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【湊得輕鬆啲】25周極早產B兩度爆肺戰勝死神　港媽樂觀應對︰不停哭是沒用

台灣資深媒體人小彤在《健康2.0》節目分享個案，表示曾有一名46歲、任職電商公司主管的男子，為繳車貸、房貸，身為家中經濟支柱的他每日不停加班，就算回到家也盯著電腦工作，一天上班時間超過12小時，導致其睡眠嚴重不足。

這樣的作息維持近2年，男子開始經常覺得疲倦無力，且怎麼睡都不夠，還時常出現肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛等症狀。甚至男子還發現，過去1、2天就能痊癒的感冒，現在卻要好幾星期才能好；外出應酬喝酒後更會有眼白發黃、嘴破的情況。

對此，男子僅以為是因年紀漸長和工作壓力大導致，不以為意。結果，他在參加公司安排的體檢後，竟被查出罹患末期肝癌。

過勞易致3種癌症

對此，節目主持人江坤俊醫生警告，人長期處在壓力疲勞環境下，除了可能導致免疫功能失調，更有機會罹癌。而癌症容易引起「惡體質」，症狀包括體重減輕、肌肉萎縮、貧血等；其中又以3種癌症最與疲勞相關，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症。

同場加映：12大過勞徵兆

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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