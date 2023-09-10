【過渡性房屋】5項目有現成單位供即時入住　何永賢指受極端天氣影響住戶可申請

▲ 元朗博愛江夏圍村（何永賢社交專頁圖片）

本港接連受極端天氣影響，劏房戶的居住環境受外界關注，房屋局局長何永賢表示，現時共有5個過渡性房屋項目提供現成單位，可供有需要的市民即時入住，預告未來數月有更多項目陸續落成。

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何永賢在社交專頁發文指，超強颱風接着世紀暴雨，極端情況令部分人居所受到影響，當中劏房漏水的問題更顯露無遺，受風雨影響居所、有迫切住屋需要的住户可選擇申請入住過渡性房屋項目，當中5個項目提供現成單位可供即時入住，包括：

港島 - 赤柱尚晉坊

九龍 - 長沙灣順庭居

新界 - 元朗同心村、元朗博愛江廈圍村、荃灣荃福居

何永賢續指，未來數月還有多個項目陸續落成，現正開放申請，將於9月24日（周日）在旺角社區會堂舉行第二次過渡性房屋開放日，與現場設有項目擺攤位介紹及接受即場報名，也有交通接駁讓市民到場實地參觀項目，詳情稍後公布。申請表和過渡性房屋項目詳情，即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜