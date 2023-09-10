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【明星豪宅】豪宅紅山半島現山泥傾瀉　居民葉翠翠住3千呎別墅為兒子建兒童王國

娛樂 14:42 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

葉翠翠所居住的屋苑紅山半島，受暴雨影響現山泥傾瀉。

港島豪宅大潭紅山半島受暴雨影響，出現山泥傾瀉的情況，令獨立屋的地基暴露於懸崖，沒有泥土支撐。

據屋宇署發言人於凌晨時指出，昨日（9月9日）下午接獲土木工程拓展署轄下土力工程處通知，指紅山半島有山泥傾瀉，到場發現第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，而72號屋有明顯危險，已即時要求警方疏散有關佔用人。

【明星豪宅】葉翠翠轉當KOL傳年賺百萬愈住愈豪　佈置聖誕樹騷3千呎豪宅巨廳

紅山半島受暴雨影響現山泥傾瀉。（經濟日報圖片）

【明星豪宅】葉翠翠3千呎獨立屋裝潢有品味　巨型飯廳自設「迴轉壽司」氹囝囝

3千呎獨立屋

2005年港姐冠軍葉翠翠與丈夫周曉東（Raymond）育有三名兒子，據資訊顯示，周曉東於2019年以6900萬元購入紅山半島，實用面積2836平方呎的獨立屋，目前價值近億元。

近年轉型為KOL的葉翠翠不時於社交平台分享兒子生活照，令其獨立屋大宅曝光，寬闊的空間加上大花園，讓3個孩子有充足的活動空間。

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她曾分享在家中自製「迴轉壽司」，將3架玩具火車放置在餐枱中間，而路軌差不到成張枱咁長，「火車架」上佈滿各款的壽司，足見翠翠花盡心思氹3位「小王子」。

可見葉翠翠家裡以白色作主要色調，客廳地板跟牆身都用上雲石紋舖砌，不少網民大讚她佈置屋企豪華得來又有品味。

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私家水上樂園

3層高獨立屋為4房設計，擁有超大花園、平台和天台。葉翠翠不但將大廳變成愛兒的「遊樂場」，可攏放滑梯、波波池外，當中還有射籃遊戲。她還在戶外空間打造私家水上樂園，夏天時翠翠於花園設置吹氣泳池，讓3位兒子游水消暑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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