【如廁清潔】如廁後用幾多格廁紙才乾淨？　醫學專家教3大清潔重點防私密處感染

▲ 如廁後用幾多格廁紙才乾淨？有醫學專家教3大清潔重點防私密處受感染。

如廁後的清潔方法有講究！有外國醫學專家提醒，如廁後擦拭方式、方向及使用廁紙數量，都會影響私密處健康，否則容易造成感染。

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根據英國報刊《每日郵報》綜合多名醫學專家建議的如廁清潔方式，共指出3大清潔重點需要注意。

1. 廁紙使用數量

美國衛生紙廠商Cottonelle表示，一般人每次擦拭至少用7格方形衛生紙；但經過調查Reddit網站民眾使用自家品牌主要生產的捲筒衛生紙數量發現，有人習慣一次用10至12張，也有人只用4、5張，甚至更少。

對此，專家表示使用衛生紙重點須選用強韌、吸水性高、柔軟的材質。若用過薄、粗糙的衛生紙，且過度多次用力擦拭肛門周圍皮膚，劇烈摩擦都會造成肛門搔癢的問題。

2. 擦拭方式

有關如廁後的擦拭方向，向來有「站著擦VS坐著擦」的兩派爭論。Cottonelle的說法是，兩者均可，主要視乎如廁環境。坐著擦會讓臀部舒展開，較不易讓臀部兩側沾上髒污，方便清潔；而站著擦則可以防止手部太靠近馬桶，建議上公共廁所時使用此方式。

不過，根據美國男性雜誌《Men's Health》的調查顯示，有約65%的人習慣坐著清潔，只有35%的人選擇站著。

3. 擦拭方向

泌尿與直腸科醫學專家表示，如廁清潔方式中最重要的一環是擦拭方向，強調必須是「由前往後」，這尤其對女性相當重要。美國國家衛生院（NIH）對此解釋，大多數的泌尿道感染是因直腸與肛門周邊的細菌引起，如果「由後往前」擦拭，糞便細菌就可能會進入尿道，導致感染。因此，正確擦拭是女性避免尿道問題的最佳方法之一。

另外，哈佛醫學院醫生提醒，每次排便後都要注意溫和清潔肛門，切勿劇烈地摩擦，或過度擦洗。毋需搭配使用肥皂或其他皮膚清潔劑，否則反會刺激皮膚，引發肛門搔癢。至於腹瀉時，可使用無香精的嬰兒濕巾擦拭。若有條件使用直接用水清洗的免治馬桶，也是一個不錯的選擇。

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責任編輯：羅嘉欣