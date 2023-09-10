【打工仔心聲】讀書成績差舊同學撈得掂　大學生港男呻月入僅2萬：酸溜溜感覺

▲ 一名大學畢業的港男呻自己月入僅2萬，相反成績比自己差的舊同學，從事地盤工程卻收入工，經常曬車曬名錶。

學業成績好壞，對將來事業一定掛鈎？還要講際遇和後天努力。一名大學畢業的港男日前在網上討論區發文訴心聲，自言見到讀書成績比自己差的舊同學「撈得好掂」，經常在社交平台曬車曬名錶，自己月入僅2萬元，有種酸溜溜的感覺。

該名港男近日在「香港討論區」以「見到讀書成績差過自己嘅舊同學撈得好掂」為題發文，自稱大學畢業，現時月入2萬頭，「我讀完大學就入咗間外國公司做，轉過幾份工around都係2萬頭左右人工，好似好難再有大突破。」

最近他加了一名久未聯絡的舊同學facebook和IG帳號，見到他中學畢業後在地盤工程界做學徒，現在「見佢好似撈得好掂咁，又車又曬錶」。他表示不是想刻意比較，但有種「酸酸嘅感覺」。

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網民：在fb報喜不報憂

帖文一出引來大批網民留言，大部分都叫樓主不能用「藍領」和「白領」作比較，因為「連大學專業科、起薪點、樽頸位、潛力上限都有好大分別」、「大家工作性質與前景不同，不可以相提並論」、「人哋嗰份係辛苦工，要出汗要勞力，老咗就做唔到」等。

有網民又指出，可能舊同學也反過來羨慕他，「人比人，比死人，做地盤好辛苦㗎，或者你舊同學亦都羨慕你可以坐寫字樓，歎冷氣呢」。

不過，有人卻認為單單在社交平台看到的，不等於事實的全部，「facebook不嬲報喜不報憂，個個指在曬命，睇得多壞腦呀」、「放facebook亦可以表面富貴，一般有錢人唔會喺自己facebook或朋友圈show off」。最後有人點出金句：「只能說行行出狀元，當年讀書成績不代表一切」。

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責任編輯：王明芳