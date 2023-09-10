【離開TVB】鄧佩儀宣布畢業留在加拿大生活　Gloria：確定自己做對了選擇

在香港出生、2000年隨家人移民加拿大的鄧佩儀（Gloria），於《2013年度國際中華小姐競選》奪冠後加入TVB，一直默默耕耘。

於2021年，鄧佩儀在劇集《換命真相》終於首當女一的，但之後她到加拿大於UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院，修讀工商管理學士學位，以及修讀有關電影製作的課程。

由此，當時外間傳她被TVB雪藏，甚至指Gloria因為拍《換命真相》表現失準頻NG，開工10多日辣㷫同劇的張頴康而鬧不和，以致TVB未為她安排新工作。

而事後各方為她澄清，而Gloria也解釋拍完《換命真相》後，早已向公司請假重返校園，並不是謠傳的雪藏。

【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位

▲ 《換命真相》

鄧佩儀宣布畢業

而Gloria在加拿大生活期間，也不時在個人社交平台分享校園點滴。

到今日（9月10），她在個人社交平台上載幾張校園照、有關入學網上通知等照片，並宣布終於畢業，同時透露當日被外間誤會遭大台「雪藏」的感受，Gloria首先寫道：

終於完成了我的學位！🎉🥹

6月份時已經申請了畢業，正在等11月份的畢業典禮…..還記得剛開始回到校園時，一邊面對著外界的誤解，一邊考試，當時一邊流淚一邊溫書….但現在很開心熬過了那段時間，成為更堅強的自己。

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反思人生意義

然後，Gloria再進一步剖白：

疫情讓大家的人生變得不容易也改變了許多人的心態，我也不例外。疫情的幾年除了經歷著不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。

種種的原因讓我拍完「換命真相」後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？ 雖然2021年尾時，最難過是被誤解成沒有工作10個月，而我是因為一早請了假才沒有工作的…也曾經寫過無數遍千字文想說我的感受，但最後還是選擇了刪掉。現在我不多說了，因為監制與演員們之後都已經為我澄清了(網上可以找到相關報導或可以去我Facebook看)。

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決定留在加國

最後，她表示與家人一起生活後，明確了自己發展方向，決定不再回港留在當地，即是意味她離開TVB，她寫道：

過去的1.5年多裡，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。

最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。

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