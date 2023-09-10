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謝安琪與音樂人開Live交流　女兒KaKaBall超萌亂入網民大叫可愛

娛樂 15:11 2023/09/10

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謝安琪母女。

昨晚（9月9日）謝安琪（Kay）、樂隊The Hertz與音樂人Jan Curious（阿水）為《未來音樂祭》連線開Live。

直播剛開始，謝安琪的女兒張靖（Kakaball）穿住粉紅色睡衣驚喜亂入，Kay輕輕為女兒撥弄頭髮：「好得意呀，佢個頭髮。」又齊齊望向鏡頭擺甫士，KaKaBall攬實Kay介紹自己：「Hi，我叫KaKaBall。」完全零怯場，兩人的互動令網民高呼「很可愛」。

談到這次是Kay與The Hertz首次同台演出，The Hertz透露Kay為演出曲目翻聽他們所有作品：「真係好開心，我哋知道Kay有聽過我哋全部作品，因為佢連我哋side track嘅歌都有揀。」

Kay笑指是邊揸車邊聽：「如果你聽開咩類型嘅歌，佢會feed返你鍾意嘅嘢出嚟㗎嘛，The Hertz係成日出現喺我個歌單㗎，我真係全部聽晒㗎。」她更於直播中向The Hertz邀歌，他們即興奮到跌電話，場面搞笑。

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準備跳到腳軟

Kay坦言自己的歌傾向抒情類型，因此特別期待當晚演出的氣氛：「我哋有啲歌天生就幾friend，有啲就...大家到時聽啦。」 雖然他們大賣關子，未有於直播中透露演出詳情，但他們笑指已準備好流汗及跳到腳軟。

問到他們最期待的演出單位，Kay即回應是moon tang（鄧凱文）及岑寧兒（YoYo）：「佢哋係我心目中最靚聲嘅女歌手，之前有人問過我最靚聲女歌手係邊三個，我答完moon tang同YoYo，第三個就好不個廉恥咁揀咗我自己，哈！」

The Hertz表示最期待看安溥，大讚對方的聲線很美。

曾齊參演電影

Kay與The Hertz將於台上首次合作，其實他們早前已共同參演電影，但未有同框演出，Kay說：「我好自豪，有份參演嘅超過九成係本地音樂人，阿水都有份㗎，我同阿水有對手戲添㗎。今次係幾難嘅戲，因為拍攝月份好凍，我哋長期好似一班好怕凍嘅人喺度瑟縮咁，但係好開心，有好幾個年代嘅音樂人參與。」

被問到屆時，會否全家總動員現身《未來音樂祭》，Kay笑謂：「梗係要啦，不過6歲唔知入唔入得？」阿水搞笑表示完全忘記入場規則：「我聽日畀個官方回覆你。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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