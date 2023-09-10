【黑色暴雨】李家超召跨部門會議聽取善後工作進度　陳國基下午交代

▲ 李家超今天下午召開跨部門會議。(李家超fb圖片)

特首李家超今天下午召開跨部門會議，聽取政務司司長陳國基和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及周一的安排部署，他要求各部門必須爭分奪秒，讓市面能恢復正常運作。陳國基將於下午四時三十分會見傳媒，公布政府跨部門善後工作進度。

李家超今日於社交平台指，他今天下午召開跨部門會議，提醒各部門要保持最高狀態投入善後工作，由於仍有道路和山泥傾瀉的工程因複雜性和廣泛性需時繼續處理，加上今早再有持續下雨並發出黃色暴雨警告，部分地點再出現水浸，各部門必須爭分奪秒，讓市面能恢復正常運作，把市民明天日常生活的不便減至最少。

在會上，李家超感謝團隊和公務員同事，及各服務單位包括提供公共服務的機構和服務承辦商等，全心一致，通力合作，在過去數天不分晝夜工作，迅速修復路面及社區設施，「我肯定並感激他們的付出。」

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責任編輯：區綽彥