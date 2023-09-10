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【黑雨水浸】石澳士多食肆已正常營業　村民稱撤離浮橋有望成為新景點

社會 16:09 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

黑雨塌山泥一度被隔絕的石澳，由於路段重開，巴士及公共交通工具也陸續恢復，石澳居民生活慢慢回復正常。（曾秋文攝）

黑雨塌山泥一度被隔絕的石澳，由於路段重開，巴士及公共交通工具也陸續恢復，石澳居民生活慢慢回復正常。記者今日（10日）所見，石澳的遊人雖然明顯減少，但村內的士多及食肆已正常營業，不少村民往村內餐廳光顧。

村民林先生表示這幾天雖然石澳路段被封，但村內部分食肆仍然有限度營業，村民自己家中亦有儲糧，所以不是太過擔心，他自己亦滿意政府部門對今次事件的應對速度。村民吳先生表示石澳被封期間，他剛從越南返港，最後要由友人用快艇送他返回石澳，由於擔心會被隔絕多日，所以亦購買了食糧返回村內。

村民林先生。（曾秋文攝）

村民吳先生。（曾秋文攝）

另一位在石澳泳灘開設士多的蔡先生表示，自己在石澳生活40多年，印象中在中學年代曾經因山泥傾瀉被困在石澳，但未曾試過今次的降雨量，他建議政府可考慮長遠在石澳後灘興建一個正式的碼頭，以防下一次突發事件發生時可迅速疏散村民。昨日（9日）政府在石澳後灘撤離村民的浮橋，村民表示今天有關方面已換上一條全新橙色的新橋， 而且闊度更寬闊，相信有可能成為新景點「撤退橋」。

村民蔡先生。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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