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【一帶一路】「高峰論壇」周三開幕　陳茂波：香港能作出積極獨特貢獻

政治 16:10 2023/09/10

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。財政司司長陳茂波指，港府和貿發局於星期三、四一連2日舉辦「一帶一路高峰論壇」，將有數千位海內外政商界領袖、企業家和非政府組織翹楚出席。

陳茂波今日發表網誌稱，高峰論壇會總結過去10年「一帶一路」的成績和經驗，也會共同探討未來如何合力推動這地區的高質量發展，以及香港未來如何發揮更積極的貢獻。

在今年的高峰論壇中，將特設「中東專場」，探討「一帶一路」在中東地區的新機遇、新發展和新合作，突顯了市場對中東市場的興趣和重視。

一帶一路基建融資中心。（陳茂波網誌圖片）

「一帶一路」為市場帶來龐大基建投融活動

陳茂波提到，「一帶一路」倡議的推進將為市場帶來龐大的基建投融資活動，讓基建項目更快速落實。而在「一國兩制」下，香港作為國家的國際金融中心，匯聚海內外資金和頂級的金融機構和人才，融資渠道多元豐富，規則和制度深受國際投資者信任，能在這方面作出積極和獨特的貢獻。

港府著力豐富離岸人民幣投資產品和渠道

而隨著「一帶一路」國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，陳茂波稱市場對以人民幣投資的需求日益增加。他提到香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理著全球四分之三的離岸人民幣支付業務，並擁有最大的離岸人民幣債券市場。陳茂波表示當局一直著力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，以及風險管理工具，更好滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。

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記者：戴朗希

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