【世紀暴雨】黃雨再掛2小時黃大仙北館又水浸　網民大驚：改名蓄洪池啦

▲ 今天黃雨再掛2小時，黃大仙北館又水浸，網民建議不如改名「蓄洪池」。（湯致遠攝）

本港經日前黑色暴雨洗禮，各區嚴重水浸變「澤國」，其中黃大仙中心北館是重災區之一。而商場經昨日初步清理還原後，今早卻又在黃色暴雨下再度水浸，引來網民驚訝。

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世紀暴雨過後，各區開展災後清理工作，當中包括黃大仙站及黃大仙中心北館。原本被水浸至地下一樓整層覆沒的商場在工作人員清理泥濘及搬走雜物後，漸露出原貌。但本港今早再出現暴雨，天文台發出黃色暴雨警告信號。網絡上流傳出一張相片，指黃大仙北館在黃雨警告2小時內又被水浸。從帖文相片可見，黃大仙中心北館門外位置確實有大量水積聚，物品浸泡水中。工作人員在門口位置擺放擋水欄，防止雨水進一步湧入館內。

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網民大驚：不如改名蓄洪池

相關照片引起熱議，網民估計，二度水浸很可能是因清理工作未完成，渠口仍然堵塞所致；或其實是日前積水未清完，並非再次水浸，質疑說法真實性。

亦有人關注位於北館內二度受創的餐廳，形容「牛奶冰室（第二杯）」，展現出同情之心。

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責任編輯：羅嘉欣